第三届中原国际文化旅游产业博览会闭幕后 文旅企业订单增多

这几天，刚参加完第三届中原国际文化旅游产业博览会(简称博览会)，洛阳锐泽工艺品有限公司总经理王亚强就忙了起来。

这几天，刚参加完第三届中原国际文化旅游产业博览会(简称博览会)，洛阳锐泽工艺品有限公司总经理王亚强就忙了起来。

“出乎意料，博览会虽然闭幕了，但订单和合作意向纷纷找上门来。”王亚强笑着说，博览会期间，他接到了不少北京、山东等地的订单。不仅如此，在博览会上他们公司还与洛阳理工学院及多家企业达成合作意向。

洛阳锐泽工艺品有限公司创建于2000年，其“白马寺金银器制作技艺”于2015年入选省级非物质文化遗产，传承人就是王亚强。

作为本届博览会“晒文旅家底游河洛大地”展区洛龙馆的参展商之一，该企业展出了数套现代生活用茶器、香器、花器及一整套仿古茶具，其中，仿古茶具最受欢迎。

“此次参展对宣传白马寺金银器文化起到了推波助澜的作用，让更多人了解了白马寺金银器的发展历史、制作工艺，也让更多的百姓加入传承和保护的行列。”王亚强说，此次参展也扩大了公司的品牌影响。目前，他们正在加紧生产。

“出彩中原”展区驻马店馆布老虎非遗项目负责人王彩红，不仅收获了大批订单，还在参展期间参观了其他工艺师的优秀作品，并与他们进行深入交流，碰撞出许多创意“火花”。

“因为疫情，今年文化旅游产业受到不小冲击，博览会搭起一个很好的平台，让大家抱团取暖，振奋了文旅产业复苏的信心。”王彩红说。

作为本届博览会专项活动之一，研学旅行商踩线大会让洛阳研学旅行项目“圈粉”无数。

“这次踩线大会吸引了北京、上海、山东、重庆、浙江等地近百家旅行社来洛，其中有不少是研学旅行领域的代表性企业。”研学旅行商踩线大会活动总协调、洛阳市旅行社协会会长刘志渊介绍，经过两天实地踩线，旅行商们感受到河洛文化的厚重底蕴和千年古都的魅力风采，对洛阳文化、研学旅行项目非常感兴趣，并达成多项合作意向。

刘志渊说，洛阳厚重的历史文化和丰富的山水资源，使研学课程设计开发具备天然优势。通过研学旅行商踩线大会，洛阳研学旅行线路被广泛推广，洛阳研学旅行品牌在业内深入人心，洛阳研学旅行从业者对未来的发展充满信心。他透露，市旅行社协会将以本届博览会为契机，于近期筹备成立洛阳市研学旅行发展联盟，开展研学精品课程大奖赛，进一步叫响“研学洛阳，读懂中国”品牌，繁荣洛阳金秋文化旅游市场，促进洛阳文旅行业全面复苏。(记者 李冰)