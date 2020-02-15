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洛阳烟农老张：从“脱贫计划”到“带富计划”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-17 20:09

　　9月中旬，午后仍然有点晒。洛阳市嵩县闫庄镇贺营村外，村民张子莫的烟田绵延好几公里，相当壮观。正是烟叶丰收的时节，张子莫雇了几十个贫困户收烟，自己也到烟田里帮着干点活。

　　张子莫今年44岁，人很朴实，有啥说啥。目前他种了100多亩烟叶，还建起了烤房和合作社——几年前，他想不到会有今天的好日子。

　　“我这也算是子承父业。”张子莫从烟田里走出来，把一包烟叶放到车上，讲起了自己的故事：父亲走得早，张子莫成了家里的顶梁柱，常年在外打工却没挣到啥钱，还戴上了贫困帽子。一家人找不到出路，整日愁眉不展，但张子莫是个倔人，不甘心就这样穷下去。他想起了早年间父亲种烟的事儿，那时几亩烟叶支撑了全家的生活。念头一动，他定下了“脱贫计划”——回家种烟，而且得成规模、一直种。

　　张子莫创业热情高涨，也赶上了好政策——这两年，嵩县正鼓励群众承包土地种烟，不仅政策好，还在施肥、病虫害防治、采收、烘烤等方面给予大力支持。于是，张子莫去年凑了钱，一下承包了200多亩烟田。不过，由于刚上手经验不足，加上摊子铺得有点大，他最终挣了10万元，没能达到自己预期的“20多万元”。

　　“还是怨管理跟不上。”张子莫黝黑的脸上浮现一丝遗憾。今年重新签订合同时，他把面积缩减到了100多亩，还提前雇了不少贫困户进行培训。事实证明，他的方法有效，今年收烟不再手忙脚乱，后续的分拣、烤烟等各项工作都有条不紊。

　　张子莫的烤房就建在自家门口，这里有十几名工人在忙着分拣烟叶——他们都是附近的贫困户，通过张子莫的合作社成了家门口的“上班族”。

　　“烤烟分三个阶段，每个阶段随着温度上升，烟叶就会发生变化，要仔细观察叶子、叶筋来确定烤烟阶段。”张子莫讲起烤烟头头是道。原来，今年全县有373户烟农签订了烟叶种植合同，合同面积达11700亩。为此，嵩县烟草专卖局(分公司)专门选聘了26名烟农为烘烤师，在9个种烟乡镇指导烟叶采烤及分类，张子莫也在其中。

　　“我虽然脱贫了，但不能忘了乡亲们。”张子莫向记者透露了他的“带富计划”——他计划再从附近村子里多雇点贫困户，让烟叶真正带富一方。(洛报融媒记者 赵硕 实习生 倪君亭 通讯员 蔡璐 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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