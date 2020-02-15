主持嘉宾豪华阵容，央视“买遍中国”河南站将在洛阳举行

2020年中央广播电视总台中秋晚会正在洛阳紧张录制，又一场由央视打造的重磅节目再次聚焦洛阳，将在本周六闪耀登场。

2020年中央广播电视总台中秋晚会正在洛阳紧张录制，又一场由央视打造的重磅节目再次聚焦洛阳，将在本周六闪耀登场。

9月19日晚8点，“买遍中国·助力美好生活——央视新闻&国美零售全国31省份巡回带货直播”河南站，将在隋唐洛阳城国家遗址公园天堂明堂景区上演。这是“买遍中国”全国巡回活动继走进上海、黑龙江、四川、贵州、山东后的第六站，也是首次将省、直辖市专场放在省会以外的城市。

在“买遍中国”带货直播节目中，不仅有价格惊爆的家电产品，主持人还将为大家推介河南当地的特色美食、好货好物，带领消费者足不出户云游洛阳，感受洛阳独特的文化魅力。

让更多的人了解洛阳、走进洛阳

17日，洛报融媒记者来到“买遍中国”节目的录制现场，舞台搭建工作已接近尾声，音响、灯光等各种技术设备正在调试中。

舞台设计中体现了诸多洛阳元素。舞台正后方以明堂为背景，舞台一侧立有一块中国红的背景墙，几朵盛开的巨型牡丹很是抢眼。

“我们将中秋和洛阳元素结合在一起，将给观众呈现一个特别靓丽的舞台。节目中间还将插播一些航拍洛阳的夜景，让观众朋友感受洛阳的美。”央视新闻直播组技术统筹杨明说。

“洛阳太美了！”“洛阳夜景太漂亮了！”说起对洛阳的印象，杨明不止一句地夸赞。杨明是第一次来洛阳，对洛阳厚重的历史文化和美丽的城市夜景印象深刻，特别喜欢洛阳这座城市。

央视品牌节目必然有很高的关注度。而“买遍中国”第六站，为何会选择洛阳？

国美电器洛阳分部总经理李磊一语道破：洛阳历史文化悠久，在全国乃至世界上都有很高的知名度。近年来洛阳城市发展日新月异，选择在洛阳举办直播活动，不仅可以提升节目的影响力，也搭建了一个宣传洛阳的平台，让更多的人了解洛阳、走进洛阳。

牡丹饼杜康酒胡辣汤，河南特产应有尽有

以家电零售为主营业务的国美，在此次全国巡回带货直播节目中只卖家电吗？当然不是。

记者了解到，“买遍中国”带货直播节目不仅将给消费者带来质优价廉的电器产品，还将甄选一系列充满浓浓河南风味的地方特色产品。例如大家熟知的“好想你”枣、逍遥镇胡辣汤、郑州烩面、信阳毛尖、西峡仲景香菇酱、武陟铁棍怀山药、正道香油等，还有洛阳的杜康酒、牡丹饼、汝阳香菇都将在节目中悉数亮相。

“在直播节目中，我们的价格绝对是非常有吸引力的，将在洛阳掀起一场前所未有的直播带货热潮。”李磊说。这场直播带货活动，通过将地方特产带进直播间，带动全国消费者关注优质的河南地方产品，进一步挖掘消费潜力，为河南的经济复苏、拉动内需、脱贫攻坚再加一把力。

除惊爆的家电产品和特色产品外，国美与央视新闻在直播中还将提供更便捷的物流服务。消费者在观看直播当天下单第二天送达、偏远地区隔天送达，还可享受大家电“送装同步”，小家电、3C产品“闪店送”等安心便捷的服务。

任鲁豫、鲁健、月亮姐姐，还有神秘嘉宾现场带货

国美和央视已多次合作带货直播，从央视Boys到“温泉组合”，每次央视精心挑选的主持人阵容都给人以惊喜。这次在洛阳举办的第六场直播带货，主持人又会是谁呢？

节目组透露，本场活动邀请到了河南籍的央视主持人任鲁豫，还将携手鲁健、月亮姐姐，一起亮相国美直播间，为咱们河南的美食与好物带货直播。

说起这三位央视主持人，大家可能都不陌生。任鲁豫是地地道道的河南人，也是2020年中央广播电视总台中秋晚会的主持人，再加上鲁健、月亮姐姐的强势助阵，想必这场直播节目能吸引来不少年轻粉丝呢！

除了重磅级的主持阵容，节目组还特别邀请了河南籍的明星助阵，作为带货嘉宾现场为家乡代言。我们不妨留一个小小的悬念，相信精彩与惊喜一个都不会少。

9月19日晚8点，记得锁定央视新闻的客户端、抖音号，国美微信小程序、拼多多国美官方旗舰店、京东国美官方旗舰店，“买遍中国”河南站等你一起嗨！(洛报融媒记者 李迎博 文/图)