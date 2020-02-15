“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会篮球比赛（甲组）领队会召开

今日上午9时，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会篮球比赛(甲组)领队会在市文物局一层会议室召开。现场进行了甲组33支代表队的抽签仪式，确定各参赛代表队组别及比赛顺序，并进行抽签公示。

今日上午9时，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会篮球比赛(甲组)领队会在市文物局一层会议室召开。现场进行了甲组33支代表队的抽签仪式，确定各参赛代表队组别及比赛顺序，并进行抽签公示。 今日上午9时，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会篮球比赛(甲组)领队会在市文物局一层会议室召开。现场进行了甲组33支代表队的抽签仪式，确定各参赛代表队组别及比赛顺序，并进行抽签公示。（>>>专题） 据了解，本次甲组比赛首次联合市直机关、县(市、区)代表队同台竞赛，16支市直机关代表队与17支各县(市、区)代表队即将一展身手，为广大市民呈上一场篮球盛宴。 本届篮球比赛作为27项全民健身比赛中热度极高的赛事，分为甲、乙两组比赛，分别设置不同赛制，为体育爱好者们提供适合自己的挑战平台。 乙组比赛面向我市企事业单位、大专院校、驻洛部队、行业协会、体育俱乐部代表队，该组比赛已于8月27日至31日举行。 乙组比赛精彩瞬间(资料图) 甲组比赛主要面向各市直机关代表队、县(市、区)代表队，将于9月21日至25日，在洛阳市体育中心灯光球场、高新区IM球馆进行精彩角逐。届时，广大篮球爱好者可以前往现场一睹为快！ 近年来，紧扣全民健身的主题，我市投资建设多处篮球场地设施，举办了覆盖多个年龄段的篮球赛事。“小篮球大梦想”的理念，也迅速在12岁以下的少年儿童群体中生根发芽，培养出一大批积极向上，气质阳光的“小小篮球健儿”。篮球场已成为连接广大洛阳市民与全民健身风尚之间的桥梁。篮球，正用其特有的热血拼搏魅力，吸引越来越多的“新鲜血液”加入，让这把“篮球火”燃烧的更加热烈，在篮球场上凝聚起更多的运动热情和欢呼呐喊 洛阳首届少儿篮球联赛(资料图) 万村千乡农民篮球赛(资料图) 洛浦公园多功能运动场(资料图) 新区体育馆多功能运动场(资料图) 焕活古都新生活，传递健康新理念。近期，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会篮球甲组、空竹、登山、乒乓球、羽毛球、五子棋、围棋等赛事也将悉数登场，赛事信息详见下图。 本届全民健身运动会以“古都新生活，健康新理念”为主题，由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳市体育总会共同主办。后续有关比赛进程等详情，洛阳网将持续跟进关注，敬请期待。(见习记者 孙棹帆/文 记者 李卫超/图)