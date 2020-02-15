中行洛阳分行持续开展防范电信诈骗工作

近日，为进一步提高社会公众对电信网络诈骗的认识，提高风险防范能力。中行洛阳分行积极开展了“守住钱袋子，护好幸福家”防范电信网络诈骗宣传活动。
近日，为进一步提高社会公众对电信网络诈骗的认识，提高风险防范能力。中行洛阳分行积极开展了“守住钱袋子，护好幸福家”防范电信网络诈骗宣传活动。
活动中，该行工作人员通过发放宣传折页、设立宣传展架等形式，向广大市民现场讲解电信网络诈骗特点、种类以及不法分子的惯用手法、作案方式，重点对“投资理财”及“网络贷款”等新型网络诈骗方式进行宣传，提醒大家不要轻信来历不明的中奖电话及短信，不随意透露个人信息，不向陌生人汇款，遇到可疑情况要及时和家人沟通联系或拨打报警电话，谨防上当受骗。同时，该行重点加强对老年人的宣传引导，牢记防范电信诈骗的“三不一要”，不轻信，不透露、不转账，要及时报警。
中行洛阳分行表示，今后将继续开展针对电信诈骗等网络犯罪行为的宣传活动，积极配合公安机关打击违法犯罪行为，最大限度地堵截电信诈骗汇款，保障客户资金安全。(王琳)
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