“十一”假期机票充足 不少航线机票有较大折扣

“十一”黄金周临近，洛阳飞往各地的机票预订日益升温。今日，洛报融媒记者从洛阳北郊机场获悉，目前从洛阳出发的大部分航线票量较为充足，不少航线仍有较大折扣的机票。

“十一”黄金周临近，洛阳飞往各地的机票预订日益升温。今日，洛报融媒记者从洛阳北郊机场获悉，目前从洛阳出发的大部分航线票量较为充足，不少航线仍有较大折扣的机票。

洛阳北郊机场相关工作人员介绍，“十一”黄金周洛阳飞往各地的机票均已开售，从售票情况看，洛阳飞往北京、上海、深圳、重庆、成都、杭州等城市的航线较热门。目前，从洛阳出发的大部分航线票量较为充足，不少航线仍有较大折扣的机票。以洛阳至北京的航班为例，10月2日的票价最低为每人295元(不含税费等其他费用)，约为全票价格的3.5折。此外，洛阳至上海、沈阳、宁波、杭州、珠海等城市也有三折至五折的机票。

该工作人员表示，机票价格一般随客流量波动，假期前一天、第一天和最后一天往往是客流高峰，因此票价也较高，如果时间允许，错峰出行是比较好的选择。此外，离出行日期越近，订票价格也会越高，如果您的行程已经确定，尽早购票可以享受一些优惠。需要提醒的是，购买机票请尽量通过航空公司官网，同时最好仔细阅读购票页面中的相关规定，特别是关于退改签、机票发票等内容，确保无误再购票。

洛阳北郊机场工作人员提醒广大旅客，出行时做好个人防护，至少提前一个半小时到达机场办理相关手续，听从工作人员引导，以免耽误行程。如有出行方面问题，可拨打洛阳北郊机场电话62328666进行咨询。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 李征)