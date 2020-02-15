洛阳这些企业在中国铝加工行业年度大会上拿下多个奖项

由中国有色金属加工工业协会主办的2020年中国铝加工产业年度大会近日召开，作为该行业的“华山论剑”大会，洛阳企业表现不俗，拿下多个奖项。

由中国有色金属加工工业协会主办的2020年中国铝加工产业年度大会近日召开，作为该行业的“华山论剑”大会，洛阳企业表现不俗，拿下多个奖项。

其中，龙鼎铝业与万基铝加工双双入选“第三届中国铝板带材十强企业”。

龙鼎铝业于2010年开工建设，目前迈入40万吨大型铝加工企业行列，是国家高新技术企业、省智能工厂和绿色工厂、省有色金属行业协会铝加工分会会长单位。该企业拥有一个省级工程技术研究中心和一个通过国家实验室认证认可咨询中心认证的理化检测中心，已成为格力、美的、TCL、志高等知名企业稳定战略合作伙伴。

万基铝加工拥有亚洲最大的卷材立体智能存储系统，产品定位高端化、国际化、智能化，年产高精度铝板带20万吨、铝箔2.5万吨，在全省率先实现新能源汽车电池箔量产，并获得灯头料轧制工艺等5项授权发明专利。

龙鼎铝业生产的7072合金空调箔还在此次会上获得“2020年中国铝箔创新奖”。这种新型的空调散热器用铝箔，相较于目前市面上通用产品能够提高延伸率5%，提高杯突值7.7%，大大提升散热器芯材的防腐蚀能力，延长了散热器的使用寿命。

此外，伊电集团总经理助理韩成艺、中色科技股份有限公司高级工程师张建辉海还分别被授予“中国铝箔行业优秀企业家”“中国铝箔行业先进工作者”荣誉称号。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 张洁 拓如印)