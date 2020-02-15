中秋、国庆假期 大西北成热门旅行目的地

今年中秋节、国庆节假期重叠，有8天长假，相信不少市民有外出旅行的打算。近日，携程发布“2020中秋+国庆旅行指南”，通过大数据分析，今年中秋、国庆假期，大西北的旅行热度暴增。

今年中秋节、国庆节假期重叠，有8天长假，相信不少市民有外出旅行的打算。近日，携程发布“2020中秋+国庆旅行指南”，通过大数据分析，今年中秋、国庆假期，大西北的旅行热度暴增。

昨日，记者从我市几家旅行社了解到，大西北旅行热度暴增受多方面因素影响。业内人士提醒，假期出游要提前规划好线路、避开高峰期，继续做好疫情防护，尽量不要扎堆。

今年中秋、国庆假期，大西北成为热门旅行目的地

今年国庆假期与往年相比有些特殊，8天的长假为想长途旅行的市民提供了更充裕的时间，也让大家将目光转向了国内小众、深度游的目的地。

近日，携程根据机票、酒店等搜索大数据，发布了相关旅行指南，数据显示，除传统热门目的地三亚、丽江、昆明、厦门、西安、拉萨、哈尔滨、贵阳、成都、九寨沟外，大西北在这个假期的热度暴增了475%。5天以上的跨省游搜索量不断增加，大部分旅客的出行时间预计比去年增长1.7天，多跨越2.5个省的距离。

数据显示，西北五省高星级酒店搜索热度上升217%。“中国版马尔代夫”东台吉乃尔湖、“恶魔之眼”艾肯泉、“中国版66号公路”G7公路等网红打卡地还带火了大西北自驾，大西北租车自驾的热度上升207%，旅客更希望“一家一车”，豪车、SUV成热门租赁车型。

看沙漠、大江大河，骑骆驼，走丝路遗址，成为今年中秋、国庆假期的热门玩法。

有意前往大西北旅行的市民明显增多，相关线路预订火爆

今年中秋、国庆假期，大西北旅行为何这么火爆？

“价格优势是促使大西北旅行热度暴增的重要原因。相比其他地方，目前大西北各省旅行优惠力度更大，例如门票免费、政府补贴奖励等。”洛阳牡丹国旅董事长孙国平说，在获得了当地政府补贴、奖励后，旅行社让利给旅客，同样的线路，以前需要四五千元的团费，现在可能只要三千元。

大西北旅行的季节性很强，例如秋季正好是观赏胡杨林的最好时节。“以往，额济纳旗胡杨林的最佳观赏期从9月20日前后开始，今年受天气影响，胡杨林的最佳观赏期有所推迟，刚好和中秋、国庆假期重合。”洛阳新闻国旅组团部经理张静静说。

此外，不少旅行社负责人表示，国内传统的网红景点在节假日往往是人山人海，但大西北广袤无际，有高山，有沙漠，有湖泊，有荒原，今年备受国内各旅行机构的推崇，宣传、推广大西北网红景点的文章在网上出现频率较高，引起了旅客的浓厚兴趣。一些航空公司还专门推出了“西域随心飞”等产品。旅客购买此类产品后，可以在一定期限内任意往返西北各地。

在各种条件的催化之下，大西北一跃成为今年中秋、国庆假期旅行的“爆款”目的地。在采访中记者了解到，目前，我市有意在中秋、国庆假期前往大西北旅行并向旅行社咨询大西北旅行线路的市民也比往年明显增多，不少旅行社推出的大西北旅行线路预订情况火爆。

中秋、国庆假期出游，应注意这些事项

我市多家旅行社负责人提醒，今年情况特殊，市民外出旅行无论是跟团还是自驾，都应注意继续做好个人防护，携带消毒液、口罩、消毒湿巾等。此外，如果市民计划跟团出游，要选择正规的旅行社，事先详细了解旅行线路和内容，并签订合同。

多次自驾前往大西北旅行的资深“驴友”、市民陈先生说，如果市民打算在中秋、国庆假期自驾出行，尽量不要扎堆，一定要提前规划好线路、预订酒店、避开出游高峰期。

“如果市民准备自驾去大西北旅行，应提前查好沿线各地天气情况。大西北的温度比咱们这儿要低一些，而且早晚温差很大，市民需要根据天气情况准备合适的衣物。”陈先生说。此外，大西北气候干燥，紫外线强烈，市民最好准备滋润型、高保湿的护肤品和防晒霜。（ 记者 郭秩铭）