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环卫工遗失9000元现金 钱被路过的司机捡走了……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-17 08:37

　　日前，伊滨区一对儿环卫工夫妻不慎把9000元现金弄丢，他们寻找无果后报警求助。伊滨派出所民警放弃休息时间，通过调取沿街监控视频及走访，最终帮助他们把钱找回。

　　“说实话，我们报警求助时觉得找到钱的希望渺茫。没想到，民警把不可能变成了可能。”昨日，环卫工武二红告诉记者，几天前，她和丈夫到伊滨区庞村镇一家银行取了9000元现金，把钱放入随身单肩包后就去工作。当天傍晚，俩人回家后发现单肩包不见了。

　　“这笔钱是我3个月的工资和养老金，发现钱丢了后，我俩赶紧原路返回寻找。”武二红说，她和丈夫找了一个多小时无果，有路人提醒他们试试打110寻求帮助。

　　接到武二红的求助后，伊滨派出所民警陈军君迅速赶到事发地。“武大姐当时情绪激动，哭着说钱丢了以后日子不知该咋过。”陈军君说，他先安抚武大姐保持冷静，随后根据对方描述的情况，初步划定了寻找范围。

　　“我和同事顺着武大姐回家的路线，逐一查看临街商户、居民家的监控视频。”陈军君说，在调取监控视频过程中，一名路人称，他在庞村镇窑沟村一家商铺附近看到从垃圾车上掉下一个黑色单肩包，一辆豫A号牌白色轿车经过，司机下车把包捡走了。

　　得知这一消息，陈军君把排查重点放在白色豫A号牌轿车上。果不其然，他很快找到了一辆可疑车辆。“我通过车牌信息联系上车主，委婉讲明情况后，对方表示愿意归还捡到的钱。”陈军君说，当晚，武大姐便领回了9000元现金。

　　次日，武二红来到伊滨派出所，将一面锦旗送到了陈军君手中。“陈警官待人温和，热心为百姓办事，是咱群众的贴心人。”武二红说。（记者 郭学锋 通讯员 张丹丹）
[ 责任编辑：崔利利]
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