3岁萌娃偷偷溜出幼儿园 还好公交车司机发现了他

“您好，110吗？我这里有个小孩，身边没有家长看护。”15日早上，一个3岁的小男孩从幼儿园“出逃”，独自站在公交候车亭附近，还好路过的公交车司机张晨及时报警，孩子之后被妈妈接走。

“您好，110吗？我这里有个小孩，身边没有家长看护。”15日早上，一个3岁的小男孩从幼儿园“出逃”，独自站在公交候车亭附近，还好路过的公交车司机张晨及时报警，孩子之后被妈妈接走。

今年36岁的张晨已开公交车10年了。当天早上8点20分前后，他驾驶49路公交车接近厚载门街伊洛路口北站时，远远看到有一名男士、一个小男孩。开车门后，只有这名男士上了车。出于职业敏感，张晨迅速拉好手刹，解开安全带，起身询问这名乘客：“孩子是你带的吗？”对方摇了摇头。

随后，张晨又下车向周边喊话：“谁家的孩子？”看无人应答，他蹲下身来询问小男孩：“你妈妈呢？”调皮的小男孩没有理会张晨，径直跑上了公交车，坐在前排座位上。

考虑到小男孩身边没有家长陪同，张晨联系了车队，安排乘客乘坐下一班次，之后拨打110告知相关情况。

张晨将买的包子给孩子吃

就在张晨打电话的时候，小男孩可怜巴巴地说自己肚子饿了，还有些想哭，张晨赶紧把自己出车前买的两个包子递给小男孩。看小男孩情绪不稳定，一名没有下车的女乘客安慰起孩子来。考虑到孩子不会跑太远，张晨又下车跑到周边商铺询问，看是不是谁家的孩子跑了出来。问了一圈，大家都说没见过这个孩子。

在等民警到来时，一名自称幼儿园老师的人赶到现场。对方称这个小男孩刚刚上幼儿园，趁老师不注意偷偷溜了出来。保险起见，张晨当场没让幼儿园老师将小男孩带走，而是继续等民警。

民警到来后，通过询问幼儿园老师，联系上了小男孩的妈妈。孩子见到妈妈，这才大声哭了出来，孩子妈妈也忍不住哭了起来，还一个劲儿地向张晨道谢。(记者 郭飞飞 通讯员 赵承 文/图)