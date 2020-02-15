洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

3岁萌娃偷偷溜出幼儿园 还好公交车司机发现了他
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-17 08:34

　　“您好，110吗？我这里有个小孩，身边没有家长看护。”15日早上，一个3岁的小男孩从幼儿园“出逃”，独自站在公交候车亭附近，还好路过的公交车司机张晨及时报警，孩子之后被妈妈接走。

　　今年36岁的张晨已开公交车10年了。当天早上8点20分前后，他驾驶49路公交车接近厚载门街伊洛路口北站时，远远看到有一名男士、一个小男孩。开车门后，只有这名男士上了车。出于职业敏感，张晨迅速拉好手刹，解开安全带，起身询问这名乘客：“孩子是你带的吗？”对方摇了摇头。

　　随后，张晨又下车向周边喊话：“谁家的孩子？”看无人应答，他蹲下身来询问小男孩：“你妈妈呢？”调皮的小男孩没有理会张晨，径直跑上了公交车，坐在前排座位上。

　　考虑到小男孩身边没有家长陪同，张晨联系了车队，安排乘客乘坐下一班次，之后拨打110告知相关情况。

张晨将买的包子给孩子吃

　　就在张晨打电话的时候，小男孩可怜巴巴地说自己肚子饿了，还有些想哭，张晨赶紧把自己出车前买的两个包子递给小男孩。看小男孩情绪不稳定，一名没有下车的女乘客安慰起孩子来。考虑到孩子不会跑太远，张晨又下车跑到周边商铺询问，看是不是谁家的孩子跑了出来。问了一圈，大家都说没见过这个孩子。

　　在等民警到来时，一名自称幼儿园老师的人赶到现场。对方称这个小男孩刚刚上幼儿园，趁老师不注意偷偷溜了出来。保险起见，张晨当场没让幼儿园老师将小男孩带走，而是继续等民警。

　　民警到来后，通过询问幼儿园老师，联系上了小男孩的妈妈。孩子见到妈妈，这才大声哭了出来，孩子妈妈也忍不住哭了起来，还一个劲儿地向张晨道谢。(记者 郭飞飞 通讯员 赵承 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·十几年来，她把浓茶当水喝 竟患上缺铁性贫血
  • ·误把盐酸当饮料，4岁娃被推进重症监护病房
  • ·吃肉肉不长肉肉？营养师说这美事，真有戏！
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 央视秋晚探班！四位主持人带你夜游洛...
  • 洛阳发布最新交通管控通告，涉及应天...
  • 洛阳最新消息！关于焰火燃放……
  • 看！央视秋晚四大名嘴为洛阳花式打call
  • 先睹为快 ！洛阳铜驼暮雨文化街区开始...
  • 9月26日，上千家优质企事业单位将组团...
  • “双节”临近 洛阳街头节日氛围渐浓
  • 洛宁县凤翼山：荒山变绿洲 生态惠民生
  • 洛阳水生态建设取得明显成效 水韵洛阳...
  • 李亚会见王战营带领的商丘市党政考察...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月15日
  • · 涧西区9月份新开城市书房都坐落在哪里
    • 精彩图片
    洛宁县凤翼山：荒山变...
    “双节”临近 洛阳街头...
    洛阳水生态建设取得明...
    先睹为快 ！洛阳铜驼暮...
    精彩热帖

    牵牛花

    洛河畔

    秋色

    秋日残荷
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605