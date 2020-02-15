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洛阳今天多云到晴天 气温19℃到28℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-17 08:23

　　最近，我国多地迎来降雨天气，如长江中下游地区、东北地区等。伴随绵绵秋雨，下半年来最冷的早晨将到来，本周，我国23个省会级城市气温将创新低。

　　都说“一场秋雨一场寒”，这一现象在秋分之后尤为明显，原因是什么呢？根本原因是秋分过后，太阳直射点由赤道向南回归线移动，太阳向北半球射出的光线不断倾斜，地面获得的热量减少，地面自身辐射冷却加剧，热量“入不敷出”。纬度越高的地区，这一现象越明显。

　　在高纬度地区，冷空气堆积得越厚，冷气团南下的次数就越多。“一场秋雨一场寒”就是冷气团向南移动时，与南边较暖气团交界面发生对抗，生成云雨，引起剧烈降温的现象。

　　别担心，最近，我市没有雨水打扰，气温也相对“坚挺”。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内短波槽东移，高空转为西北气流，我市以晴好天气为主。预计今天多云到晴天，西北风3级左右，气温19℃到28℃。明天晴天间多云，东南风2级到3级，气温15℃到29℃。

　　近期，昼夜温差不断加大，早晚与中午感觉是两个季节。昨日，中国天气网特别推出全国添衣指数地图，咱洛阳属于“初秋添凉意，外套要穿起”类型，早晚外出加一件衣服，就能保证既有风度又有温度啦。(记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖)
[ 责任编辑：崔利利]
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