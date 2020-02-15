李亚会见王战营带领的商丘市党政考察团一行

昨日，商丘市党政考察团来洛考察黄河流域生态保护和高质量发展工作。省委常委、洛阳市委书记李亚会见了副省长、商丘市委书记王战营一行。

昨日，商丘市党政考察团来洛考察黄河流域生态保护和高质量发展工作。省委常委、洛阳市委书记李亚会见了副省长、商丘市委书记王战营一行。

李亚对商丘市党政考察团来洛表示欢迎，对近年商丘经济社会发展和党的建设取得的成绩表示祝贺。他说，商丘是我省加快建设的区域中心城市，在全省大局中地位重要，近年城乡面貌焕然一新、县域经济特色彰显、基础设施加快完善，对鲁西南、皖北地区的辐射力持续增强。“十三五”以来，洛阳坚持以新发展理念为引领，聚焦落实新定位，全面深化“9+2”工作布局，谋划实施一批重大专项、重点项目，着力推动高质量发展行稳致远。今年，省委省政府从国家战略、河南大局出发，作出加快洛阳中原城市群副中心城市建设、打造引领全省发展“双引擎”的重大决策部署，专门出台支持政策措施，依法下放和委托洛阳实施一批省级权限，为洛阳转型发展高质量发展注入强大动能。洛阳与商丘的产业互补性强、交通连接顺畅、文脉渊源深厚。希望两地立足黄河流域生态保护和高质量发展战略，积极融入新发展格局，持续深化在产业转型发展、设施互联互通、文旅融合发展等方面务实合作，共同在全省发展大局中展现更大担当作为。

王战营表示，洛阳是中原城市群副中心城市，工业基础雄厚，创新能力强劲，经济发展稳居全省“第一方阵”，在黄河流域生态保护和高质量发展中持续走在全省前列，值得商丘学习借鉴。商丘和洛阳居河南一东一西，都是国家历史文化名城和陇海铁路沿线的重要城市。希望两市积极融入国家战略，进一步加强交流合作，拓展合作领域，努力实现优势互补、互惠双赢，共同为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章做出更大贡献。

在考察中，考察团一行来到洛阳市规划展示馆，全面了解洛阳城市历史、现代、未来发展脉络和洛阳副中心城市规划建设情况，对洛阳坚持以规划为引领、彰显“古今辉映、诗和远方”的城市形象表示赞赏。走进伊河伊水游园、黄河湿地国家级自然保护区吉利段一期生态修复提升项目，考察团实地感受洛阳黄河流域生态保护治理成效，水清、岸绿、路畅、惠民的滨水生态空间给考察团成员留下了深刻印象。

商丘市市长张建慧、商丘市委副书记陈向平、商丘市政协主席曾昭宝等商丘市领导来洛考察。洛阳市领导刘宛康、赵会生、吴中阳、杨炳旭等分别参加会见或考察活动。（记者 白云飞）