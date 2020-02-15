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洛阳伊滨区最大公交停车场工程获批
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-17 08:26

　　昨日，记者从市公交集团获悉，洛阳市新源公交停车场建设工程初步设计方案已经获批，一期工程正在进行财政评审。

　　市公交集团相关负责人介绍，该项目位于伊滨区新源路与汉魏大道交叉口西北角，规划建设用地面积46617.76平方米，总建筑面积7387.65平方米，总投资9156.51万元。项目主要建设内容为：地上建筑面积7098.98平方米，主要包括综合服务楼、机修楼、备件库、洗车间、变配电闸、门卫室、值班室、充电车棚等；地下建筑面积288.67平方米。场区内共设公交停车位246个(其中公交车充电车位50个)、小型机动车位44个、充电桩30个。

　　该负责人说：“新源公交停车场是伊滨区规划面积最大的停车场，集车辆充电、检修、接驳换乘、司机休整等功能于一体。该停车场建成后，可有效增强伊滨区公共交通能力，更加方便群众出行。”

　　今年，我市公交场站建设工作不断推进。目前，文仲大道停车场工程已开工建设；预计今年10月底，武汉路8路公交首末站建设工程将完工；12月底，丰李(临时)、李家营首末站及充电站建设工程将完工。(记者 郭飞飞 通讯员 赵承 陈雪瑞)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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