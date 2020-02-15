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看！央视秋晚四大名嘴为洛阳花式打call
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-16 21:15

　　备受关注的中央广播电视总台中秋晚会(以下简称“央视秋晚”)正在洛阳录制。15日晚，央视秋晚录制进入第三天，在央视新闻客户端推出的央视秋晚现场探班直播中，四位主持人鲁健、任鲁豫、孟盛楠、庞晓戈在秋晚录制之外，带领网友夜游龙门石窟，欣赏石刻艺术宝库，体验“一眼千年，梦回大唐”的古都魅力。

　　四大名嘴带领网友夜游龙门

　　直播一开始，四位主持人入乡随俗，用地道的洛阳话做起自我介绍。

　　“我们河南真的是非常有故事的地方，尤其是洛阳，十三朝古都，这里的每一寸土地上都曾见证历史，踩在这里就有一种‘穿越’的感觉。”河南籍主持人任鲁豫不时向网友推荐洛阳。

　　今年4月起，龙门石窟景区推出“夜游龙门”活动，让游客在晚间领略石窟造像的别样风采。这让首次来洛的主持人孟盛楠直呼“特别幸运”。

　　“来到这里心就一下子静了下来，这里的石窟造像、环境，感觉特别庄严、肃穆。”孟盛楠说，来到龙门石窟感受高雅、大气的古都历史文化，将有助于她在央视秋晚的舞台上更好地融入洛阳文化。

　　“水平不够，夜游来凑！”主持人鲁健风趣地说，要通过夜游龙门“现学现卖”。

　　作为此次央视秋晚主持阵容中地地道道的洛阳人，河南电视台主持人庞晓戈对于龙门石窟并不陌生，而首次夜游龙门的体验，令她感到既亲切又新鲜。“夜晚的龙门感觉很神秘，给人玄妙、空灵之感。央视秋晚的舞台同样给人一种‘穿越’的感觉，仿佛回到了大唐盛世。”她在直播中说。

　　在138分钟的直播中，随着洛阳龙门石窟美术研究所研究员马丁热情洋溢的讲解，四位主持人对龙门石窟深厚的历史文化与精美的石刻艺术啧啧称赞。他们畅游龙门夜景，畅谈龙门故事，畅吟龙门诗词，说一说洛阳八景，亮一亮熟悉的“洛阳话”。

　　“乡愁是中秋晚会永恒的主题，希望更多朋友到洛阳这个有文化的地方，感受祖国的文明之光。”在直播的最后，主持人任鲁豫向海内外华人发出邀请。

　　“由衷为家乡的灿烂文明感到无比骄傲，那么多千古绝唱都发生在中原这片沃土上。”主持人庞晓戈说，当前，我国在大力保护传承弘扬黄河文化，中秋晚会在洛阳举办，不仅向全世界华人传递中秋文化、黄河文化，更重要的是传递了中国的精神和力量。

　　主持人鲁健说：“2020年中秋晚会对全世界华人来讲有着非凡的意义，让全世界看到我们中国战胜困难之后，团结、凝聚的精神，这种家国情怀。”

　　更多洛阳元素有望亮相秋晚探班

　　作为本场直播的策划、主播，中央电视台新闻中心记者裴斐16日中午在接受洛报融媒记者专访时表示，“这是一次创新的尝试”。

　　裴斐介绍，央视秋晚是中央电视台重要的品牌晚会，这次来洛，她的首要任务是做好央视秋晚的报道。“今年由于疫情的原因，央视几乎没有举办过大型的、室外的文艺综合性晚会，因此央视秋晚这台晚会的分量很重，同时又在洛阳这样一个充满历史文化气息的城市举办，我策划的时候一直在想，除了做好秋晚的报道外，还能做点什么。”

　　曾因工作来过洛阳的裴斐，对洛阳的文物、古迹有着深刻的印象。这次，她想通过直播将洛阳深厚的文化传播出去。

　　“洛阳历史文化底蕴深厚，大家对历史文化都怀有敬畏之情。”裴斐说，她的创意得到了央视秋晚导演组的支持，碰巧15日晚四位主持人不用出现在录制现场，再加上四位主持人的积极参与，促成了这次难得的外出直播。

　　按照直播的惯例，裴斐原计划的直播时长在一小时到一个半小时，没想到夜游龙门的直播进行了两个多小时。“我中间问过导播，效果如何，收到的反馈是非常好，不用考虑时间问题，可见观众喜欢有品位、有内容的直播。”裴斐说，四位秋晚名嘴看到古代的造像，从美学的角度、历史的角度进行了探讨和分享，又有当地研究员的解读，整场直播既传播了洛阳龙门石窟深厚的文化，又对央视秋晚这场大型晚会进行了很好的推广，收到了良好的传播效果。

　　裴斐介绍，后续他们计划在央视秋晚录制期间定期推出直播探班，并考虑将更多的洛阳元素、洛阳文化融入直播的互动中去，增加新媒体直播的文化感、历史感。感兴趣的朋友可以关注央视新闻客户端及央视各个频道的栏目，一起从台前幕后探班这台晚会。（洛报融媒记者 李冰 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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