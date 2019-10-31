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夏有荷塘，秋有黄菊！洛阳小河村景色美如画
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-16 21:18
小河村的荷塘

　　“快看，这是村里的大樱桃采摘园”“蜜桃采摘园就在前面，桃子又大又甜”“这里是农产品集散中心，即将投入使用”……近日，记者驱车前往洛阳市栾川县秋扒乡小河村，车行至村内，小河村党支部书记、村委会主任张红波兴奋得像个孩子，不停介绍村子的特色产业。

　　小河村在群山环抱之中，小河穿村而过。从秋扒村到小河村，两侧是嶙峋的山峰，路旁是蜿蜒的河流，一片片荷塘散发阵阵幽香。

　　小河村曾经交通闭塞，发展滞后，成为深度贫困村。过去下大雨，小河涨水，小河村就成为一座“孤岛”，村民到乡里要趟几次河。张红波说：“乡里人知道，下大雨时，见到光着脚，拎着鞋，裤腿湿半截的人，一定来自小河村。”

　　要想富，先修路。2017年，秋扒乡对小河进行整治、美化，沿河修了一条8米宽的柏油马路，连接起秋扒村和小河村。张红波笑道，“这条路长约7公里，是乡里的‘景观大道’。”不仅方便村民出行，“藏在深闺无人知”的小河村美景也越传越远。

　　秋扒乡水多、池多，依托生态优势，秋扒乡打造“荷香小镇”，小河村就有百余亩荷塘。盛夏时节，荷塘月色，美景令人心醉。2018年，秋扒乡举办首届荷花节，小河村游人如织。这一年，小河村也摘掉了“贫困帽”。

 
小河村的荷塘

　　“今年七八月，我家的宾馆每天都是满员，我一天要接十几个咨询电话，顾客好评不断，大家‘十一’假期加油干……”村民崔国正在村民微信群里鼓励大家。去年，他返乡经营家庭宾馆，发展不错。

　　“‘荷香小镇’发展初期，村民对发展农家宾馆没有认识，害怕赔钱。”张红波说，村“两委”的工作人员挨家挨户地做工作，乡里也争取多方支持，对先期改建家庭宾馆的村民给予一定补贴。渐渐地，改建家庭宾馆成了村里的“风潮”。

　　现在，小河村有35家家庭宾馆。到了夏季，还有不少郑州、平顶山等城市的游客自驾来到小河村，住上几日。如今，小河村已把美景变成了“钱景”。

80亩金丝黄菊

　　作为“荷香湾”沟域经济示范带的一部分，小河村坚持产业为基，持续推进产业结构调整，把沟域经济和沟域生态统筹起来一体谋划推进。

　　“我们村不仅有荷塘美景，还有大樱桃、蜜桃、葡萄等特色林果采摘园。”张红波自豪地说。去年，荷塘边建起了藕粉加工场，到了莲藕收获季节，厂里忙得很。“这里昼夜温差大，种出来的莲藕味道香甜。”张红波抓起一把藕粉用手搓了搓，只见藕粉如面粉一般细腻。

　　小河村不断发展产业，村民的就业机会随之增多。小河村种了80亩金丝黄菊，下午时分，张海竹正挥着铁锨在地里除杂草，干的起劲儿。“只要你肯干，村里到处是赚钱的地儿！”她自信满满，她有时一天能干三四份工作，工资按日结，“干得勤时，一个月能有几千元收入哩。”

小河村的家庭宾馆

　　“还有房间吗？”傍晚，一辆私家车停在崔国正的家门口，“一周内都没房了。”崔国正回应道。随着村里的游客越来越多，他家的客房常常供不应求，“我又改建了四间标间，争取尽早完工，在假期里多接待游客。”(记者 何奕儒 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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