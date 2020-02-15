质优价廉的扶贫产品也能直接进商超！洛阳这3个地方可以买到

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，作为我市消费扶贫月重点活动之一，“扶贫产品进商超(农贸市场)”首批已经确定3处消费扶贫专区，市民可以在这里买到质优价廉的农产品，这也是我市消费扶贫商品首次进入商超销售。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，作为我市消费扶贫月重点活动之一，“扶贫产品进商超(农贸市场)”首批已经确定3处消费扶贫专区，市民可以在这里买到质优价廉的农产品，这也是我市消费扶贫商品首次进入商超销售。

这3处消费扶贫专区分别设立在涧西区大张盛德美天津路店、洛龙区大张盛德美勤政苑店、西工区大张长申广场金纱店(金谷园与纱厂东路交叉口)。今天上午，记者在大张盛德美勤政苑店的蔬菜区看到，“消费扶贫商品”专区摆放有红薯、鸡蛋、香菇、平菇、小青菜、生菜、牛排菇等十几种商品，不少市民正在选购。绿油油的叶子菜，中等个头儿的红薯，白白净净的鸡蛋，这些商品不仅卖相招人喜欢，和市场价相比价格也优惠不少，如生菜2.98元/斤，青菜2.58元/斤，茼蒿3.98元/斤。记者留意到，“消费扶贫商品”专区还标注有货源地，比如生菜为瀍河区塔西村的田间地头直接采购，青菜为瀍河区十里铺杨坟村直接采购，小白菜直接采购于李楼镇太平村。

“扶贫产品进商超(农贸市场)”旨在鼓励支持市区、县域知名连锁商超、农贸市场常态化设置消费扶贫专区、专柜，让符合商超标准的扶贫企业产品优先进入商超销售，为“农超对接”搭建桥梁。在市市场监管局的积极对接下，目前，河南大张实业有限公司已与嵩县“嵩上好礼”、伊川“岭上硒薯”、栾川“福记山寨”深山放养蛋等多家扶贫企业签订了采购合同。除了到超市购买商品之外，市民还可以通过该公司的网上商城在线下单，线上线下融合，有效促进了优质特色农产品销售。

记者从市市场监管局了解到，针对扶贫产品进商超(农贸市场)活动，各级市场监管部门将加强产品质量、价格监管，督促各供应商、商场超市落实进货查验、产品检验、索证索票制度，在支持更多扶贫产品走出乡村的同时，切实维护消费者权益。今后，该局将依托全市知名连锁超市、大型农贸市场等资源，持续推进消费扶贫专区、专柜设置，在所有专区专柜布置洛阳扶贫标识和扶贫元素。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)