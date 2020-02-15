李亚主持召开市委常委会会议 深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神 积极融入新发展格局着力推动高质量发展

今日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，深入学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、指示和文章精神，大力弘扬伟大抗疫精神、伟大抗战精神，积极融入新发展格局，着力推动高质量发展，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎积蓄强大势能。

今日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，深入学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、指示和文章精神，大力弘扬伟大抗疫精神、伟大抗战精神，积极融入新发展格局，着力推动高质量发展，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎积蓄强大势能。

常委会传达学习了习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上、在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年座谈会上、在中央财经委员会第八次会议上、在科学家座谈会上、在中共中央政治局会议上、在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的重要讲话指示精神，以及总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《思政课是落实立德树人根本任务的关键课程》、致全国广大教师和教育工作者的节日祝贺和诚挚慰问等。会议指出，各级党员领导干部要坚持把学习总书记重要讲话指示作为一种制度安排，原原本本学、逐字逐句学、全面系统学、联系实际学，在学深悟透、融会贯通、知行合一上下更大功夫，切实锤炼马克思主义的看家本领，为更好融入新发展格局、推动高质量发展提供本领支撑。

会议强调，要认真学习领会、全面贯彻落实习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来，大力弘扬伟大抗疫精神，使之转化为全面推进社会主义现代化强市建设、做好当前各项工作的精神动力。要抓好常态化疫情防控，落实秋冬季防控要求，全面做好“外防输入、内防反弹”工作。要持续加强公共卫生体系、疾控体系建设，深入开展新时代爱国卫生运动，着力补上短板弱项。要着力统筹经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”“五提”工作，坚决打赢打好三大攻坚战，奋力把失去的时间抢回来、把疫情造成的损失补回来。要认真总结我市抗疫斗争中积累的“戴着口罩”抓发展、党员干部下沉基层、全省率先推广“洛康码”等宝贵经验，营造向上向善正能量，把精神力量转化为推动发展的强大势能。

会议指出，要弘扬和继承伟大抗战精神，把无数先烈开创的伟大事业推向前进，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现人民对美好生活的向往而不懈奋斗。要充分认识现代流通体系的重大战略意义，既要立足当前，形成内外联通、安全高效的物流网络，更要着眼长远，形成供需互促、产销并进的良性循环。要强化创新驱动，落实郑洛新国家自主创新示范区高质量发展部署要求，加快推进现代创新体系建设，让创新驱动成为高质量发展的动力引领。要进一步理清思路、找准症结，强化举措、务实推进，推动黄河流域生态保护和高质量发展各项工作更富成效。要坚定不移扩大对外开放，在推动“高端装备制造+服务”“工程+服务”国际化、运用信息技术推进“服务+”、培育壮大数字贸易、深化金融服务创新等方面先行先试，积极搭平台助力实现“买全球、卖全球”。要用好思政课这个主渠道，使思想政治课能够真正活起来，培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

会议审议了我市《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的实施方案》，强调要加强党的领导，切实把洛阳各族干部群众的思想和行动统一到党中央决策部署上来，智慧和力量凝聚到促进民族团结、共建美好家园上来，切实增强认同感，不断夯实民族团结的思想基础、群众基础。(洛报融媒记者 李东慧)