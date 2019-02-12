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18日至20日，80多个老字号将齐聚洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-16 17:43

　　开封桶子鸡、朱仙镇木版年画，焦作铁棍山药，滑县道口烧鸡，三门峡老刘氏麻花、仰韶酒，还有洛阳的铁谢羊肉汤、横水卤肉、新安烫面角……这个周末，来洛邑古城，不仅让你尝遍老字号美食，还能在现场观看老字号产品的制作流程，领略老字号的传统之美。

　　洛报融媒记者今日从市商务局了解到，由省商务厅、市政府主办的“老字号嘉年华”活动，将于9月18日至20日在洛邑古城举办，活动开幕式于9月18日晚在洛邑古城文峰广场正式启动。

　　据悉，“老字号嘉年华”是“古都新生活”商贸领域系列促消费重点活动之一。该活动以“国潮国货品质生活”为主题，将邀请80多家省内的中华老字号、河南老字号以及各地方老字号企业来洛，充分发挥老字号企业及品牌在扩内需、促消费中的积极作用，为洛阳市民带来一场独特的消费体验。

　　老字号历史悠久，拥有世代传承的产品、技艺或服务，具有鲜明的中华民族传统文化背景和深厚的文化底蕴。本次“老字号嘉年华”活动邀请的老字号涉及餐饮、零售、食品、酿造、医药等多个行业。活动现场除了“老字号”品牌的展览展销，还安排有老字号传承艺人现场技艺展示，市民可以和老字号传承人面对面交流，近距离感受老字号传统文化。另外，“老字号嘉年华”现场还有多种多样的消费体验、直播带货等线上推广活动。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 马晓博)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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