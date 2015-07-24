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麦斯克电子材料股份有限公司揭牌成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-16 17:20

　　今日上午，麦斯克电子材料股份有限公司揭牌成立。这不仅为麦斯克冲刺科创板，实现资本和科技双引擎、双驱动奠定了基础，也将极大推动洛阳半导体材料产业转型升级，助力我市制造业高质量发展。

　　麦斯克电子是洛阳单晶硅集团的控股子公司。洛单集团始建于1965年，是国内最早成立的，具有单晶硅、硅抛光片等综合生产加工能力的国有大型硅材料生产企业，也是我国半导体材料产业的基石。1995年，麦斯克电子材料有限公司成立，于2014年成功实施整体搬迁，年产120兆硅抛光片项目如期达产，2018年实现8英寸电路级硅抛光片量产，为大尺寸硅抛光片国产化作出了积极贡献。目前，麦斯克电子已成为全球性硅片供应商之一，其生产规模、技术水平和管理水平在国内同类企业中处于领先地位，产品销往美国、韩国、新加坡、日本、印度等多个国家。

　　为加快国有企业改革改制、实现企业转型升级，2020年5月，麦斯克电子通过“收债转股”成功引进优质投资者，切实减轻企业负担，使麦斯克公司轻装上阵，快马加鞭冲刺上市目标。

　　通过引入战略投资者，成立股份公司，麦斯克电子在深化国企改革的路上不断前行。下一步，麦斯克电子将致力于打造中国一流半导体产业基地的目标，坚持走科技创新发展的道路，力争今年年底前提交上市申报材料，以更加优异的业绩为全省、全市经济发展做出更大贡献。(洛报融媒记者 李迎博 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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