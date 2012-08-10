《洛阳历史人物》连环画出炉 预计中秋节上市

继《洛阳历史故事》后，“黄河明珠洛阳城系列连环画”第二册《洛阳历史人物》近日完成创作。

继《洛阳历史故事》后，“黄河明珠洛阳城系列连环画”第二册《洛阳历史人物》近日完成创作。

记者从洛阳市美术家协会获悉，“黄河明珠洛阳城系列连环画”即将陆续上市。该套连环画共有三册，分别为《洛阳历史故事》《洛阳历史人物》《洛阳名胜故事》，由洛阳市美术家协会和洛阳市作家协会的画家、作家联手创作。

洛阳在中华文明发展史上有着举足轻重的地位，数千年朝代更迭，留下诸多耐人寻味的传说和脍炙人口的典故，及许多至今仍秀丽绝美的名胜古迹。为此，洛阳推出“黄河明珠洛阳城系列连环画”，以经典连环画的形式，图文并茂地展现洛阳历史故事、历史人物和名胜古迹，更好地传递“洛阳声音”，为中外游客认识和了解洛阳打开一扇新的窗口。

“在画风上，我们采用原本传统的连环画风格，以黑白色的线描、白描为主，让读者找回童年时翻看‘小人书’的美好感觉。”洛阳市美协相关负责人介绍，目前，“黄河明珠洛阳城系列连环画”创作已接近尾声，预计将于中秋节上市。

咱们一起先睹为快：

《酒祖杜康》片段

关于杜康造酒，有着这样的传说，话说复国后的少康(杜康)，一天来到洛阳伊川、汝阳等地考察民情，不但与百姓亲切交谈，还与百姓同吃同劳动。

《商汤灭夏》片段

夏桀穷途末路，率少数残部仓皇逃奔南巢(安徽寿县南)后被商军追上俘获，放逐在这里，不久病死于此地。夏王朝宣告灭亡。

《周公营洛》片段

周公姓姬，名旦，是周文王姬昌第四子，自幼与哥哥武王姬发脾性相投，形影不离。成年后共同经历了艰苦卓绝的伐商战争，使得兄弟二人感情至深。

《魏孝文帝》片段

北魏孝文帝拓跋宏(元宏)是中国历史上杰出的少数民族政治家、改革家，北魏第七位皇帝，即位时年仅5岁。孝文帝亲政后，推行了一系列改革，其中最重要的是迁都洛阳，改汉姓、易汉服、正汉音、习汉俗。

《行者玄奘》片段

唐太宗诏玄奘到洛阳晋见，玄奘抵洛后，和唐太宗交谈了一整天，至暮鼓已响，玄奘才辞出。太宗劝玄奘还俗从政，辅助朝廷，又请玄奘陪驾东征，玄奘均坚辞不从。

《神都女皇》片段

天授元年(公元690年)，武则天宣布改唐为周，建立了武周政权，以洛阳为神都。

《香山白傅》片段

贞元十六年，白居易考中进士。曲江宴罢，新及第进士到慈恩寺大雁塔下题名留念。白居易在墙上写下：“慈恩塔下题名处，十七人中最少年”的句子，可谓春风得意。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 李杨)