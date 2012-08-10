洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

《洛阳历史人物》连环画出炉 预计中秋节上市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-16 17:20

　　继《洛阳历史故事》后，“黄河明珠洛阳城系列连环画”第二册《洛阳历史人物》近日完成创作。

　　记者从洛阳市美术家协会获悉，“黄河明珠洛阳城系列连环画”即将陆续上市。该套连环画共有三册，分别为《洛阳历史故事》《洛阳历史人物》《洛阳名胜故事》，由洛阳市美术家协会和洛阳市作家协会的画家、作家联手创作。

　　洛阳在中华文明发展史上有着举足轻重的地位，数千年朝代更迭，留下诸多耐人寻味的传说和脍炙人口的典故，及许多至今仍秀丽绝美的名胜古迹。为此，洛阳推出“黄河明珠洛阳城系列连环画”，以经典连环画的形式，图文并茂地展现洛阳历史故事、历史人物和名胜古迹，更好地传递“洛阳声音”，为中外游客认识和了解洛阳打开一扇新的窗口。

　　“在画风上，我们采用原本传统的连环画风格，以黑白色的线描、白描为主，让读者找回童年时翻看‘小人书’的美好感觉。”洛阳市美协相关负责人介绍，目前，“黄河明珠洛阳城系列连环画”创作已接近尾声，预计将于中秋节上市。

　　咱们一起先睹为快：

　　《酒祖杜康》片段

　　关于杜康造酒，有着这样的传说，话说复国后的少康(杜康)，一天来到洛阳伊川、汝阳等地考察民情，不但与百姓亲切交谈，还与百姓同吃同劳动。

　　《商汤灭夏》片段

　　夏桀穷途末路，率少数残部仓皇逃奔南巢(安徽寿县南)后被商军追上俘获，放逐在这里，不久病死于此地。夏王朝宣告灭亡。

　　《周公营洛》片段

　　周公姓姬，名旦，是周文王姬昌第四子，自幼与哥哥武王姬发脾性相投，形影不离。成年后共同经历了艰苦卓绝的伐商战争，使得兄弟二人感情至深。

　　《魏孝文帝》片段

　　北魏孝文帝拓跋宏(元宏)是中国历史上杰出的少数民族政治家、改革家，北魏第七位皇帝，即位时年仅5岁。孝文帝亲政后，推行了一系列改革，其中最重要的是迁都洛阳，改汉姓、易汉服、正汉音、习汉俗。

　　《行者玄奘》片段

　　唐太宗诏玄奘到洛阳晋见，玄奘抵洛后，和唐太宗交谈了一整天，至暮鼓已响，玄奘才辞出。太宗劝玄奘还俗从政，辅助朝廷，又请玄奘陪驾东征，玄奘均坚辞不从。

　　《神都女皇》片段

　　天授元年(公元690年)，武则天宣布改唐为周，建立了武周政权，以洛阳为神都。

　　《香山白傅》片段

　　贞元十六年，白居易考中进士。曲江宴罢，新及第进士到慈恩寺大雁塔下题名留念。白居易在墙上写下：“慈恩塔下题名处，十七人中最少年”的句子，可谓春风得意。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 李杨)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·十几年来，她把浓茶当水喝 竟患上缺铁性贫血
  • ·误把盐酸当饮料，4岁娃被推进重症监护病房
  • ·吃肉肉不长肉肉？营养师说这美事，真有戏！
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 央视秋晚探班！四位主持人带你夜游洛...
  • 央视中秋晚会在洛阳录制 应天门前360...
  • 中国工程院院士王玉明： 洛阳未来发展...
  • 解密！你从未见过的黄河映像！
  • 洛阳发布最新交通管控通告，涉及应天...
  • 当代著名女作曲家谷建芬来洛参加央视...
  • 车险新规将实施 交强险责任限额大幅提...
  • 洛阳最新消息！关于焰火燃放……
  • 洛龙区学府街中段：墙体精美彩绘 提升...
  • 金叶飘香 烟农心欢
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月15日
  • · 涧西区9月份新开城市书房都坐落在哪里
    • 精彩图片
    【高清图】央视中秋晚...
    孟津县半坡村：改善人...
    洛龙区学府街中段：墙...
    当代著名女作曲家谷建...
    精彩热帖

    牵牛花

    洛河畔

    秋色

    秋日残荷
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605