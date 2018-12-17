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“豫”见河南！河南哪些美食最“得劲”？看霍尊的推荐
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 央视新闻 2020-09-16 13:21

这里是中华文明开始的地方

这里是炎黄子孙的心灵故乡

这里，是河南！

9月19日(周六)晚8点

“买遍中国 助力美好生活”

央视新闻联合国美零售

全国巡回带货直播第六站

带你来到老家河南

“豫”见一座城

华夏文明的扉页，从洛阳开启

这里，曾是十三朝古都

坐拥着五千年的风云变幻

丝绸之路、隋唐运河、茶马古道

演绎曾经的盛世图景

如今，这里也在焕发新的生命力

古今辉映，洛阳就是诗和远方

“豫”见一朵花

“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”

四月，牡丹在春风中

缓缓绽放出绝美的芳华

洛阳城也迎来一年中最美的时节

当牡丹的雍容华贵，遇上洛阳的古韵古香

盛世大唐，便仿佛再次浮现眼前

“豫”见一碗汤

对河南人来说

少了胡辣汤的早晨是没有灵魂的

它看似朴实无华，实则暗藏乾坤

早餐时来一碗，酸辣适口

便可唤醒沉睡一夜的味蕾

再咬上两口刚炸出来的热油条

往胡辣汤里一泡

解馋，过瘾！

9月19日(周六)晚8点

“买遍中国·助力美好生活”

全国巡回带货直播

主持人鲁健、任鲁豫、月亮姐姐

将在老家河南等你！

好吃的烩面、暖暖的胡辣汤……

超多好物都在这儿！

歌手霍尊也来为河南好物助力

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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