点赞！洛阳词作者获得“出彩河南”优秀原创歌曲一等奖、优秀奖

16日，洛报融媒记者从洛阳市音乐家协会获悉，河南省音乐家协会近日对“出彩河南”优秀原创歌曲征集活动获奖作品进行展播，洛阳词作者柳江虹作词《仰韶陶娘》获得一等奖，岳令团(芷兰)作词《出彩河南我的家乡》获得优秀奖。

16日，洛报融媒记者从洛阳市音乐家协会获悉，河南省音乐家协会近日对“出彩河南”优秀原创歌曲征集活动获奖作品进行展播，洛阳词作者柳江虹作词《仰韶陶娘》获得一等奖，岳令团(芷兰)作词《出彩河南我的家乡》获得优秀奖。

据悉，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，中共河南省委宣传部、河南广播电视台、河南省文学艺术界联合会举办了“出彩河南”优秀原创歌曲征集活动。

该活动共征集到原创歌曲404首，经过省内外专家认真严格评选，评选出获奖作品21首。其中一等奖2首，二等奖4首，三等奖6首，优秀作品9首(已公示)。

柳江虹，洛阳市文化馆研究馆员、洛阳市音乐家协会副主席、中国音乐家协会会员，洛阳市第七批优秀专家，2009“感动洛阳”十大年度人物，2015年河南省艺德楷模。曾连续担任中国洛阳牡丹文化节开幕式文艺晚会文学撰稿。创作歌词400余首，代表作《古老的河崭新的城》《洛阳情怀》《花开新世纪》等。

岳令团，笔名芷兰，洛阳市作家协会副秘书长，洛阳市职工作协副主席，伊川县作协主席。洛阳市诗词研究会副会长，洛阳市诗词研究会微刊主编。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 涂晓洛)