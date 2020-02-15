传承革命精神 助推检察事业——市检察院开展主题党日活动

近日，洛阳市人民检察院第二、第三检察部全体党员到伊川孙村开展主题党日活动。

近日，洛阳市人民检察院第二、第三检察部全体党员到伊川孙村开展主题党日活动。

党员们先后参观了八路军豫西抗日先遣支队伊川抗日独立团孙村纪念馆、孙村家风家训馆和民风民俗馆，重温了党的光辉历史，了解了早期伊川革命先烈的英勇事迹。

在纪念馆中，全体党员重温了入党誓词，通过宣誓大家增强了光荣感、责任感、使命感。家风家训馆和民风民俗馆主要展示了习近平总书记关于家风家训的重要讲话和系列论述，通过历史图片和珍贵展品，大家感受到了共产党人艰苦奋斗、公私分明的红色家风。

通过此次主题党日活动，全体党员在缅怀革命先烈的同时，还得到了精神上的洗礼。以先辈的精神勉励自身，增强了党性认识，坚定了理想信念，展现了新时代洛阳检察干警的精神风貌，大家纷纷表示在今后的工作中将继续深入践行群众路线，不忘检察初心，牢记使命，为全市检察工作贡献力量。（通讯员/储涛）