我市积极推动黄河洛阳段大保护大治理 建设造福人民的幸福河

九曲黄河，千百年来奔腾不息，哺育着中华民族，孕育出灿烂的中华文明、辉煌的黄河文化。

瀍河入洛河口

九曲黄河，千百年来奔腾不息，哺育着中华民族，孕育出灿烂的中华文明、辉煌的黄河文化。

洛阳，是黄河流域重要节点城市。如今，在奔腾的黄河岸边，这座千年古都富饶美丽，人民安居乐业。这是黄河水的滋润，是黄河流域生态保护和高质量发展带来的福祉。

推动黄河洛阳段大保护大治理，我们一直在努力。我市坚持“生态保护为先、确保安澜为底、统筹治理为要、传承文化为魂、高质量发展为本”的思路，着力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，让黄河成为造福人民的幸福河。如今，在这条幸福河的岸边，河洛儿女正在享受着生态保护释放的红利，过着幸福的生活……

黄河孟津段

守底线 保黄河岁岁安澜

“黄河宁，天下平。”从古至今，黄河治理都是安民兴邦的一件大事。

黄河洛阳段处于黄河中游末端，经三门峡市渑池县进入我市境内，途经新安、孟津、吉利。

2001年年底，在北邙岭脚下，举世瞩目的小浪底水利枢纽主体工程全面完工，黄河从此安澜。

这座超级水库，就像一颗年轻而强健的心脏，给古老的黄河带来了新的平衡与活力。“俺从小在黄河边长大，几十年了，习惯了安然无恙。”家住孟津县小浪底镇的一位八旬老人说，黄河水再也没涨到过他记忆中的高度。

这些年，我市把确保黄河安澜作为底线任务，把水患治理摆在首要位置，紧紧抓住水沙调节这个“牛鼻子”，发挥小浪底水库防洪减淤功能，年均沉降泥沙1.6亿吨左右，同步抓好河道和滩区综合治理，确保了行洪安全。同时，我市不断强化重点水利工程建设、病险水库除险加固、河道堤防标准提升，确保了全流域防洪安全。

市水利局有关负责人介绍，我市不断健全黄河防汛应急体系和重点水利工程建设，目前建设自动雨量监测站和水位监测站191个，以水库、堤防为骨干的防洪工程体系和预警预报防汛指挥体系基本形成。

近年，我市对180公里河堤、150座水库和28个中小河流治理项目进行了加固除险，防洪标准提高到中心城区100年一遇、沿河县城50年一遇、乡(镇)村20年一遇，有效保证了黄河流域岁岁安澜。

黄河新安段

建廊道 绘就黄河美好生态画卷

在孟津县小浪底镇的磨盘山头驻足远眺，天高水阔风光好，满目葱茏秀色浓。

这里是全省沿黄生态廊道建设孟津示范段，今年3月栽下的白皮松、油松、蜀桧，已焕发出勃勃生机，给磨盘山披上了厚厚的绿衣。山脚下，住着官庄村的百姓，良好的生态环境，成为他们幸福生活的增长点。

在小浪底库区的上游，新安县郁山林场石寺坡林区是出了名的造林困难地。这些年，新安县率先在郁山林场石寺坡林区实施碳汇林项目，投资1800万元开展沿黄生态廊道建设，种下了雪松、油松、大叶女贞等常青树种和银杏、五角枫等彩叶树种，在一方荒芜贫瘠的乱石岗上，打造了1000余亩沿黄生态廊道。

仝联星是郁山林场的职工，他的父亲也曾在这里工作，两代人见证了林场的变迁。“看着沿黄生态廊道建成，守护着黄河，我心里有一种自豪感、幸福感。”他说。

近年，我市大力实施沿黄国土绿化，一体推进黄河及伊、洛、瀍、涧等主要支流绿化，沿河布绿带、岸线建公园，处处新绿点缀、水流潺潺。与此同时，我市大力实施廊道绿化、荒山绿化、森林公园建设、飞播造林等工程，累计完成新造林174万亩。

市林业局有关负责人介绍，我市加快推进沿黄生态廊道建设、黄河湿地保护和修复，计划通过五年努力，在黄河两岸营造水源涵养林、水土保持林、固堤林、经济林13万亩。去年以来，我市已完成沿黄生态廊道建设3.2万亩。

市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》提出，我市将着力建设沿黄生态廊道工程，实施山区生态林、湿地清退区造林等生态保护工程，在实现沿黄生态廊道连通的基础上，配套完备的生态服务功能，着力打造百里黄河生态廊道。

瀍河市区段两岸风景如画

治河渠 着力解决黄河“根子”问题

家住西工区升龙广场小区的李女士，每天早上都会带着女儿到楼后的涧河边上锻炼身体。这里绿柳成荫，河水清澈，经常有老者坐在岸边垂钓，此情此景，宛如一幅优美的水彩画作，让人沉醉其中。

“这几年，咱洛阳大力实施河渠治理，让不少‘龙须沟’变成生态景观，在这样的环境中生活，咋能不幸福？”李女士说，河渠的综合治理，让河畅水清岸绿景美，沿线居民幸福感爆棚。

和洛河、瀍河、伊河一样，涧河也是黄河在我市境内的重要支流。黄河的问题，“表象在黄河，根子在流域”。解决“根子”问题，我们一直在努力。

2017年，我市全面实施“四河同治、三渠联动”，对洛河、伊河、涧河、瀍河和中州渠、大明渠、铁路防洪渠等水系进行系统治理。经过努力，一大批截污治污、引水补源、河道治理、游园湿地、沿河路网和沿河棚改等重点项目落地见效，推动水生态建设取得明显成效，赢得了人民群众的普遍点赞。截至今年上半年，我市累计实施河渠综合治理项目248个，综合治理河道225.7公里，沿线排污口全部截流，12项引水补源工程全部建成投用。

全面推行河长制湖长制，是强化责任落实、推进河渠治理的重要抓手。近年，我市建立起市、县、乡、村四级河长体系。在此基础上，我市还探索建立了“河长+检察长+警长”联动工作机制，充分发挥河长办、检察机关、公安机关职能，实现了行政执法、刑事司法、检察监督有机衔接，为全市水生态文明建设提供了坚强保障。

前不久，我市将秦岭防洪渠、邙山渠纳入河渠综合治理体系，深化“四河五渠”综合治理，深入抓好排污口、黑臭水体的常态化排查，同步推进滨河主干道、亲水慢行道、游园小步道三级路网建设，积极实施引水补源等工程，保持河渠生态基流，开展河渠内杂物、淤泥清理集中行动，强力推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，确保“一渠清水入黄河”。（记者 李三旺）

数 说

●我市以水库、堤防为骨干的防洪工程体系和预警预报防汛指挥体系基本形成，防洪标准提高到中心城区100年一遇、沿河县城50年一遇、乡(镇)村20年一遇。

●“十三五”以来我市累计完成新造林174万亩，去年以来完成沿黄生态廊道建设3.2万亩。

●我市累计实施河渠综合治理项目248个，综合治理河道225.7公里，沿线排污口全部截流，12项引水补源工程全部建成投用。

(李三旺)（本文图片均为资料图片）