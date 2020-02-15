洛阳大力实施乡村振兴战略 河洛乡村奔向全面小康

打赢脱贫攻坚战，实施乡村振兴战略是党中央的重大决策部署。习近平总书记对河南“三农”工作念兹在兹，亲自指路领航。

打赢脱贫攻坚战，实施乡村振兴战略是党中央的重大决策部署。习近平总书记对河南“三农”工作念兹在兹，亲自指路领航。

2019年3月，习近平总书记参加十三届全国人大二次会议河南代表团审议时，对实施乡村振兴战略、做好“三农”工作提出明确要求。在庆祝新中国成立70周年之际，总书记再次视察河南，对乡村振兴、脱贫攻坚提出殷切期望。

一年来，沿着总书记指引的方向，河洛大地吹响了决胜全面小康、决战脱贫攻坚的冲锋号，脱贫攻坚战节节胜利，乡村振兴战略步步推进，乡亲们生活在美丽乡村，耕耘在希望田野，奔跑在小康路上，获得感幸福感更加充盈。

伊川县高山镇沟域桃园

产业兴旺添动能

春种秋收，春华秋实。再过几天就是农民丰收节了。时下，河洛乡村的丰收大幕已经开启。

看吧——伊河、洛河两岸的川区、丘陵上，黄灿灿的玉米，沉甸甸的谷穗，高富硒的红薯，还有花生、烟叶等都接连成熟，酥梨、葡萄、石榴等鲜果也缤纷上市，父老乡亲在田野里劳作，辛苦着，幸福着。

悠悠万事，吃饭为大。洛阳牢牢扛稳粮食安全重任，坚持藏粮于地、藏粮于技，坚持稳面积、重单产、稳总产、保丰收，累计建成高标准农田245万亩，粮食生产能力持续提升。在今年抗击疫情的关键时刻，我市一手抓疫情防控、一手抓农业生产，争分夺秒，不误农时。今年全市359万亩小麦再获丰收，秋作物也丰收在望。

乡村振兴重在产业兴旺。当下，农业由增产导向转向提质导向，农村一二三产加速融合。在此背景下，洛阳聚力把农村产业结构调整作为一场深刻变革，持续深化农业供给侧结构性改革，创造性提出发展沟域经济理念，接续打造了53个“沟谷文旅业、半坡林果业、山顶生态林”全景化立体式沟域经济示范带。

如今，在沟域经济理念的撬动、催生之下，沟流金、谷淌银、湾聚财，沟沟坎坎旧貌换新颜。全市累计发展苹果、石榴等优质林果249万亩，艾草、皂角刺等中药材86万亩，食用菌1.2亿袋，蜜蜂12.7万箱，乡村特色产业异彩纷呈。物以“硒”为贵。作为全省少有的“富硒”之地，洛阳持续深度开展富硒资源调查与评价，富硒小米、岭上硒薯、富硒水果等种植面积达20多万亩。

与此同时，我市坚持质量兴农、品牌强农，把品牌建设贯穿农业全产业链，着力叫响“洛阳源耕”品牌，并构筑以栾川印象、伊川小米、洛水山肴等县域区域公共品牌为支撑的品牌格局，为助推农业转型升级、提质增效提供重要支撑和持久动力。

种得好还要卖得好。眼下，河洛乡村里又多了一项“新农活儿”——直播“带货”，田间地头成了直播间，领导干部兼职“网红”，不仅给农产品找到了新出路，更给乡村振兴添了一把“旺火”。

在栾川县三川镇龙脖扶贫搬迁安置小区，孩子们在镜头前露出了幸福的笑容

美丽乡村塑新貌

有多姿多彩的美丽乡村，才有气象万千的美丽洛阳。无山不绿、有水皆清、四时花香、万壑鸟鸣，这是人们对故乡田园的美好向往。

在孟津县小浪底镇明达村，污水管网的“毛细血管”延伸到街头巷尾，“厕所革命”全面完成，“一个坑、两块砖”的旱厕成为历史，垃圾堆、边角地、荒山沟也成了绿化带、小游园，乡亲们津津乐道。

来到栾川县三川镇柳子村，白墙黛瓦，峰峦叠翠，倍感清爽。这些年，靠着好生态，小山村的旅游业顺势迈开了步子，废弃的村小学改建的特色民宿“一床难求”。

小康全面不全面，生态宜居是关键。当下，一场以垃圾处理、污水治理、“厕所革命”、村容村貌提升为主攻方向的“百村示范、千村整治”工程全面铺开，国土绿化、治水兴水全域推进，“四好农村路”、农村电商、冷链物流、网络基础设施等短板加快补齐，一批“四美乡村”“美丽小镇”展露新颜。

乡村要有“高颜值”，也要有“好气质”。河洛故乡，寄托着难以割舍的乡愁。如今，手绘小镇、三彩小镇、卫坡古村落、倒盏民俗村等承载着乡愁记忆的特色小镇星罗棋布。徜徉在历史遗存、传统村落、非遗项目之间，感受到的不仅是自然淳朴的乡土风貌，更是沁人心脾的灵魂故乡。

在乡村振兴战略背景下，广大农村不仅聚了“财气”“文气”，更聚起了“人气”。各地返乡创业蔚然成风，“草莓西施”吕妙霞、“手绘小镇”冯亚珂等一批致富带头人扎根农村，带领家乡父老耕耘着新生活。

不仅如此，我市牢固树立大抓基层的鲜明导向，大力实施河洛党建计划，持续深化党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)的基层治理体系，挺起了主心骨，架起了连心桥，让文明乡风、良好家风、淳朴民风“春风化雨”。

生活越来越幸福

摆脱贫困奔小康

“小病拖、大病扛，扛不过去亲人帮。”看病难、看病贵曾是许多山区群众致贫返贫的重要原因。如今，在汝阳县村村都建起了“互联网医院” ，乡亲们不出村就可享受到“专家号”。在小店镇李村卫生室，老陈坐在电脑前通过视频描述病情。网络的另一端，河科大一附院专家在线坐诊，随即开出处方。老陈直接在卫生室抓药，前后不过十几分钟。

而在伊川县，为了减轻困难群众看病负担，县里专门购买了“精准防贫保险”，让农村困难患者在享受居民基本医保、大病保险、大病补充保险、医疗再保险、政府临时救助等基础上，又多了一道保障线。

健康扶贫的超常规举措，是精准脱贫的缩影。如今，经过持续攻坚，河洛大地脱贫攻坚取得决定性胜利：6个贫困县全部摘帽，47.4万贫困人口脱贫，贫困发生率下降到2019年年底的0.5%。当下，幸福，也成为山乡父老最真切的感受——

有了一个温暖的家。5.9万深山群众搬出大山，危房改造动态清零，并通过产业、就业后续扶持，开启了新生活。

有了一份稳稳的收入。把产业扶贫作为治本之策，以沟域经济为抓手推动农业高质量发展，特色种养、乡村旅游、电商扶贫等快速发展，乡亲们搭上了“致富快车”，村集体也有了可观的收入。

有了一份妥妥的保障。所有贫困村实现通村道路硬化、通村客车班线营运和网络全覆盖，农村义务教育学校办学条件持续改善，远程医疗体系贯通市县乡村四级，出行、上学、看病更加方便。

特别是，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我市坚持战“疫”、战贫两场硬仗一起打，优先支持贫困劳动力务工就业，切实解决扶贫农畜牧产品滞销问题，加快扶贫项目开工复工，把疫情影响降到了最低。

行百里者半九十。脱贫攻坚总攻战的号角已经吹响，我们还有9个村、2.5万人没有脱贫，一些脱贫群众的生活还不稳固。距离年底，仅余百日。我市将坚定扛牢决战决胜的重大责任，挂牌督战、既“督”又“战”，全力冲刺、全面总攻，坚决攻克堡垒、防止返贫，不让一户一人在小康路上掉队。（记者 白云飞 通讯员 牛金涛）

数 说

●全市成功打造53个“沟谷文旅业、半坡林果业、山顶生态林”全景化立体式沟域经济示范带，带动8.6万贫困群众稳定增收。

●全市行政村基本实现垃圾有效治理，20%以上村探索推行垃圾分类。今年，所有乡镇政府所在地要实现生活污水处理设施建设运行全覆盖，卫生厕所普及率要达85%以上。

●全市6个贫困县全部摘帽，719个贫困村出列，47.4万贫困人口脱贫，贫困发生率由2013年年底的9.1%下降到2019年年底的0.5%，脱贫攻坚目标任务接近完成，区域性整体贫困得到解决。 (白云飞) (本文图片均为资料图片)