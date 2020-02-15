洛阳：城市建设由“大写意”迈向“工笔画”

让人民生活更美好，是城市建设发展的目标和追求。习近平总书记在视察河南时，明确指出“追求美好生活，是永恒的主题，是永远的进行时。”

王城大道快速路九都路互通立交

让人民生活更美好，是城市建设发展的目标和追求。习近平总书记在视察河南时，明确指出“追求美好生活，是永恒的主题，是永远的进行时。”

一年来，在总书记重要讲话精神指引下，全市城建系统延续近年城市建设快速发展的良好势头，特别是今年又面临疫情防控的重要要求，着力克服“三种心态”、强化“三种精神”，坚持“戴着口罩”搞建设，先后实施“牡丹文化节城建项目攻坚”“双月攻坚”“百日攻坚”等集中行动，持续演绎“洛阳速度”“洛阳效益”，更好彰显城建为民、城建惠民，加快实现城市建设由“大写意”迈向“工笔画”，群众获得感、幸福感不断提升。

规划引领更重特色更重风貌

规划是城市建设的“第一粒扣子”。强化规划引领，彰显特色是第一要务。

在今年3月召开的省委省政府加快洛阳副中心城市建设工作推进会上，省委书记王国生强调，特色是一个城市主打的品牌、传递的价值，也是一个城市的底蕴所聚、魅力所在。

洛阳有着独特而深厚的文化底蕴和自然生态。市委明确提出，城乡规划务必坚持守正出新，把“古韵新风、豫西风貌”的城市特色塑造好。在城市规划建设中，我市始终坚持高标准高品位，将洛阳特色元素等有机融入各类设施中，在历史文化与城市环境之间建立一种有情有序的关联，更加彰显文化品位、文化自信。

“塑造特色城市风貌，才能更好地延续城市文脉。”市自然资源和规划局负责人表示，规划部门对标国际标准、体现文化特质，从城市天际线、建筑色彩等方面统筹建筑布局、协调景观风貌，更好留住乡愁、彰显韵味。

通过持续引导，遍布市区大街小巷的各类建筑，越来越多体现出洛阳特色历史文化元素，更好展示千年古都的人文精神。从照明设施、公交站亭、隔离护栏，到管理房、路缘石、垃圾箱，重点项目沿线布局的每一件城市家具，无论颜色、造型还是功能，每一处细节都经过精心设计、精雕细琢、反复比选，实现了实用性和文化性相得益彰。

坚持守正出新，塑造古韵新风的特色城市风貌，在彰显“洛阳品位”的同时，也把规划引领转化为越来越多的城市建设实践。

“洛阳速度”助力城建高质量

建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎，都需要一批重点项目做支撑。

全市住建系统坚持将“办公室”设在施工一线，强化进取、拼抢、攻坚精神，市住建局抽调了90余名业务骨干，全面督导建设进度、扬尘管控和疫情防控措施落实情况，全力推进城建项目加快施工。

忘我拼搏抢工期、除冰破茧克难题的状态，是各个城建重点项目建设工地的常态。广大建设者坚持做到昼夜不停、拼抢施工，以“洛阳速度”保障了“洛阳效益”。

以古城快速路伊洛路至三川大道段工程为例，由于涉及铁路，项目原计划今年10月底前全面完工。由于该段道路采用临时绕行方案，主要借用原东干渠走向建设上盖路面，既要克服下面水流影响，又要避免接触上部高压走廊。市政集团采取挖掘临时导流渠、半幅围堰半幅施工、上游围堰抽水等方法，克服“水”的制约；采取平吊车吊装、小型车辆运输等方法，解决超高压线下施工安全问题；采用渠底半断面施工、半断面建施工便道，然后从中间向两边退茬施工的方法，解决了没有施工便道的难题。经过近两个月的24小时不间断施工，提前4个月实现了通车投用。

越奋斗，越出彩。

4月，设计工期150天、计划工期75天、实际工期50天，聂泰路南段改造提升工程顺利竣工通车；5月，南苑立交全线通车，王城大道快速路望朝岭立交至连霍高速段开工建设；6月，古城快速路东延伊洛路至三川大道段通车，古城快速路的综合效益大幅提升；7月，三川大道常白路至瀍涧大道段提前通车，翠云峰立交东西向主线通车，火炬大道及火炬大桥开工建设；8月，涧东路提升改造等81项工程全部完工；9月以来，又有塔西立交、槐树湾立交等工程先后完工……

几乎每隔一段时间就有一批道路桥梁等投用，不断夯实副中心建设基础，给群众带来更多便捷。

地铁开通日益临近

作为中西部非省会城市中首个获批独立组网建设地铁的城市，洛阳地铁建设的一举一动，都引发社会各界的关注。

9日，洛阳地铁1号线再传喜讯：经过连续40多个小时的“热滑”试验，洛阳地铁1号线首列车实现全线试跑成功，洛阳地铁开通的日子越来越近了。

当日，经过低速、中速和高速试验后，“热滑”试验顺利完成。数据显示，地铁1号线电客车运行平稳，供电、接触网、车辆及轨道等系统运行稳定，采集的试验数据表明电客车受流状态良好，证明了地铁1号线正线已经具备电客车的开行条件。

经过全体建设者1300多个日夜的奋战，目前，地铁1号线已先后完成了“洞通”“轨通”“电通”等重要节点，机电设备已安装完毕，各车站屏蔽门也已安装完毕。这次“热滑”试验成功后，随后开始信号动车调试和综合性的联调联试，今年年底前地铁1号线将具备试运行条件。

当前，按照洛阳市委市政府“大干100天，还路于市民”攻坚部署要求，在重新铺设沥青罩面后，地铁1号线沿线因车站建设围挡临时占用的道路正在陆续“还路于民”，确保9月底前地铁1号线沿线道路全面恢复。

按照市委确定的“建地铁就是建城市、建地铁就要有文化、建地铁就要惠民生、建地铁就要保安全”思路，通过将地铁建设与城市建设、文化建设、民生工程等有机融合起来，地铁建设不仅掀开了城市建设崭新的一页，更为城市品质提升带来了质的跨越。

新区开元湖

彰显宜居宜业城市特质

我市首条空中“乐道”来了！日前，兴洛湖公园“乐道”主体已完工，它宛如彩虹，将兴洛湖公园5个板块串联起来，让整个公园充满了动感之美。

360公里城市“乐道”是扮靓牡丹花城，把洛阳市老街老巷老建筑、好山好水好风光、游园小区大公园串联起来的城市“名片”。今年，我市在着力推进的“乐道”建设中，统筹处理步道提升与新“乐道”建设、点与线、人与车、近期与远期等关系，拿出了“绣花”功夫来搞建设。

增量提质，也成为我市生态建设的主旋律，一大批小游园、高铁绿廊、环城绿廊、主次干道绿化等项目接续推进，市区绿化品位不断提升。

秋日的伊水游园景色宜人，一条条新建成的彩色“乐道”镶嵌在游园里。这些“乐道”把园内儿童乐园、运动场地、城市书房、亲水观鸟平台等自然和人文景观紧密串联在一起，生态、人文、运动、休闲元素相互融合，既有品质又有颜值。“在‘乐道’上走一走，看着满园秋色，大口呼吸新鲜空气，感觉太棒了。”市民李先生忍不住掏出手机，拍照发微信朋友圈，赢得许多点赞。

将绿色植入大街小巷，让游园贴近群众生活，满满的绿色幸福感填满了群众心窝。

居者心怡、来者心悦，城市交通绿色畅达，城市特质愈加彰显——洛阳城市建设的“加速度”，正在不断厚植区域发展新优势，着力实现城市建设由“大写意”迈向“工笔画”，为落实洛阳新发展定位提供更有力支撑。（记者 李东慧）

数说

●目前中心城区共有道路1250条、道路长度1317公里、道路面积4055万平方米；桥涵190座、长度69公里、面积163万平方米；城市建成区人均道路面积达到13.8平方米，平均路网密度达到5.8公里/平方公里，形成了快速路、主干路、次干路、支路等级分明、梯次合理的路网结构。特别是近年来，先后建设了古城快速路、王城大道快速路、瀍涧大道等500余项市政道路桥梁工程，在全国率先探索了“修路先保通”“围挡先试验”等经验做法。

●我市大力推进中心城区立交建设，“十三五”以来陆续开工建设了30座立交工程。目前已建成隋唐园立交等21座、在建翠云峰立交等9座，未来规划古城快速路三川大道立交等55座，中心城区共计设置立交99座，城市主次干道连接和转换能力、道路通行效率将大幅提高，进一步实现内畅外联的交通功能。 (李东慧) (本文图片均为资料图片)