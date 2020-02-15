产业发展日新月异 洛阳谱写经济高质量发展新篇章

推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求。

洛阳尖端技术研究院

推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求。

2019年9月，习近平总书记在河南考察时强调，要推动经济高质量发展，抓住促进中部地区崛起战略机遇，立足省情实际、扬长避短，把制造业高质量发展作为主攻方向，把创新摆在发展全局的突出位置，积极融入共建“一带一路”，加快打造内陆开放高地，加快建设现代化经济体系。

一年来，我市深入学习贯彻总书记重要讲话精神，以新发展理念为指引，全面深化“9+2”工作布局，加快产业结构调整，着力推动制造业高质量发展，实施创新驱动发展战略，不断提升对外开放水平，在推动经济高质量发展的道路上砥砺奋进，成效显著。

产业提质 筑牢高质量发展根基

一台黄色机器人根据遥控按钮指令挥舞机械臂，轻巧地夹住一个个承重轮，安装在生产线上的特种机器人上。这是出现在伊滨区中信重工“特种机器人制造智能化工厂”项目现场的一幕。

依靠智能化改造，这座工厂研发不造样机、装轮不用工人、生产不看图纸，生产全面进入了智能化时代。

制造业是实体经济的基础，是经济高质量发展的根本支撑。我市把制造业高质量发展作为主攻方向，坚持“双轮驱动”“双高引领”，着力提升产业链水平，加快迈向产业链和价值链中高端。

传统产业重“改”——

我市围绕构建“五强六新五特”现代产业体系，深入推进重点产业转型发展行动计划，以高端化、智能化、绿色化、服务化为方向，大力实施“三大改造”，打造产业转型“升级版”。

2019年，全市六大高成长性制造业增加值同比增长13.2%，电子信息、机器人及智能装备、新能源等产业营业收入同比增长12.5%、20.1%和20%，“洛阳制造”正向着质量更高、效益更好、后劲更足的方向阔步前进。

新兴产业重“育”——

我市围绕构建现代产业体系，积极培育机器人及智能制造、新能源、新材料、生物医药等新兴产业，推进产业结构优化升级。

首台“洛阳造”格力空调成功下线，银隆新能源(洛阳)产业园实现客车、专用车批量化生产，清洛基地FGM01型高效成型打磨车创下两项世界纪录……如今，在洛阳新的产业版图中，许多高技术、高附加值、顺应转型升级趋势的新产业，已成长为推动制造业高质量发展的新引擎。

产业因“聚”而变、因“聚”而兴。近年，我市在城市区高标准谋划建设高端装备制造等六大产业园；在县域谋划建设了宜阳县绿色铸造产业园等若干个优势突出的特色园区，构建起“6+X”先进制造业园区体系。

一批特色鲜明、优势突出的产业园乘势而起，形成强大的产业集聚“洼地效应”，奠定了我市制造业高质量发展的坚实基础。

中航锂电全自动生产线

创新驱动 培育高质量发展新动能

洛阳轴承助力“天问探火”，洛阳连接器助力“鲲龙”踏海飞翔，“洛阳创新”护航“北斗”运转……今年以来，一项项“洛阳智造”“洛阳创造”接连出手，助力我国重大工程、重大项目建设。

推动经济高质量发展，核心在于创新。我市坚持把创新摆在发展全局的核心位置，坚持打造洛阳自创区建设“一个龙头”，强化人才“一个支撑”，抓好实施“双倍增”行动、打通“四个通道”、促进“四链融合”“三大举措”，不断激发经济高质量发展的“新”活力、“新”动能。

创新生态日益优化——我市围绕创新主体、平台、人才、技术等要素，着力优化创新生态，集中全力打通政产学研深度融合、军民企地对接转化、市场化运作和人才成长“四个通道”，促进产业链、创新链、资金链、政策链“四链融合”。日益优化的创新生态有效激发了全社会创新创造活力，让一项项业界先进技术和产品在河洛大地上孕育、成长。

龙头效应不断凸显——自2016年郑洛新国家自主创新示范区获国务院批复以来，面对重大历史发展机遇，我市大胆开展先行先试，强化顶层设计，健全工作机制，搭建创新平台。2019年，洛阳自创区技术合同交易额45亿元，占全市的94%；专利申请量突破8800件，占全市的64.6%；万人有效发明专利拥有量达到46.1件，是全市平均水平的4倍以上。

创新力量不断壮大——我市深入实施创新主体、创新平台“双倍增”行动，让高素质创新主体成长涌现、高层次创新平台落地发力。截至2019年年底，全市创新主体、平台分别增至3293个和2332个，分别是实施“双倍增”行动前的2.44倍和2.41倍。创新主体、平台的数量和质量持续跃升，汇聚起知识、人才、资本等创新资源，创新活力激流奔涌。

创新成果加速涌现——158个“洛阳支座”撑起港珠澳大桥，“洛阳连接器”为“复兴号”动车组构筑“安全线”，“洛阳创新”为C919编制“铁甲衣”……近年，“中国高度”“中国深度”“中国速度”惊艳世人，不少工程闪耀着来自洛阳的“创新之光”。老工业基地洛阳，正在科技成果加速转化中创造高质量发展新空间。

随着创新驱动发展战略的深入实施，洛阳高质量发展“新”意十足：2019年，全市技术合同成交额达48.2亿元，增速比上一年提高30%；高新技术产业增加值增速达16.5%，占规模以上工业增加值比重达44.9%。

洛阳陆港多式联运物流中心

扩大开放 激发高质量发展活力

近日，位于老城区的洛阳凯宾耐特实业集团有限公司，首次通过洛阳本土跨境电商平台“玖运国际站”使390件整柜钢制家具利用跨境电商“B2B”出口试点业务顺利验放通关。

开放是高质量发展的必由之路。我市加快构建现代开放体系，深度融入“一带一路”，通过精准招商、强化对外贸易等举措，为全市经济高质量发展增添更多开放活力。

“引进来”更有实力。2019年，全市共引进10亿元以上重大项目80个，形成了一批特色产业集群，促进了“洛阳制造”向“洛阳智造”转型。全市实际吸收外资29.08亿美元，占全省总量的1/6，同比增长4%。

“走出去”更有底气。2019年，全市对外投资中方协议额完成5.15亿美元，占全省总量的35.9%，同比增长49.3%；实现对外承包工程及劳务合作营业额3.22亿美元，同比增长16.7%；对“一带一路”沿线国家和地区进出口59亿元，占全市总额的38.2%。

“朋友圈”越来越广。2019年，全市跨境电商进出口47.45亿元，同比增长22%。跨境电商通关平台自开通以来累计通关62万余单，洛阳生产的服装、鞋帽、玩具等产品远销到美国、俄罗斯、法国、英国、澳大利亚等61个国家和地区。

开放平台日渐完善。全省首个交通银行离岸交易中心成功落地，省内首家线下国际贸易“单一窗口”建成投用，洛阳—布哈拉农业综合示范区被评为首批省级境外农业合作示范区……一批高端开放平台建设步伐加快，高水平开放集聚优势更加凸显。

产业发展日新月异，创新创造活力迸发，扩大开放足音铿锵，洛阳正奋力谱写经济高质量发展新篇章！（记者 戚帅华）

数 说

●2019年，全市GDP达到5035亿元，按可比价格计算，同比增长7.8%，增速居全省第2位。

●2019年，全市制造业增加值同比增长10.2%，比上一年提高2.2个百分点，高于规模以上工业增加值增速1.6个百分点。

●2019年，全市高新技术产业、战略性新兴产业增加值同比分别增长16.5%和14.2%，占规模以上工业增加值的比重分别为44.9%和11.4%，分别比上一年提高5.6个和2.2个百分点。

●2019年，全市进出口总值首次突破150亿元，达到154.6亿元，同比增长7.6%，分别高于全国、全省增速4.2个和4个百分点。

(戚帅华)（本文图片均为资料图片）