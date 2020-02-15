洛阳坚持党建引领 积极构建基层组织体系、治理体系和服务体系

基础不牢，地动山摇。去年，习近平总书记视察河南时，明确提出要把基层党组织建设成为坚强战斗堡垒，把党中央提出的重大任务转化为基层的具体工作，抓牢、抓实、抓出成效。

洛阳党建馆

基础不牢，地动山摇。去年，习近平总书记视察河南时，明确提出要把基层党组织建设成为坚强战斗堡垒，把党中央提出的重大任务转化为基层的具体工作，抓牢、抓实、抓出成效。

一年来，我市深入学习贯彻总书记重要讲话精神，持续加强以党的建设为根本的基层基础工作，积极构建“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”的基层组织体系、治理体系和服务体系，着力提升基层党组织的政治领导力、组织动员力、治理管控力、统筹协调力、宣传引导力，加快形成基层治理体系和治理能力现代化的“洛阳实践”，推动高质量党建、高效能治理与高质量发展同频共振。

从基层入手 把党的政治建设摆在首位

在孟津县，“指尖上的课堂”已不再是一件新鲜事。该县创新党员教育培训模式，充分利用“互联网+智慧党建”融平台视频会议功能，随时随地可进行党员培训，打造“指尖上的课堂”，确保全员参训、思想不掉队。

党的政治建设是党的根本性建设，决定党的建设方向和效果。政治功能是基层党组织的“魂”，全面强化政治功能，离不开深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，离不开系统学习党的各项理论方针政策。

今年我市出台《关于增强“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”进一步营造“三个氛围”加强党的政治建设的实施意见》，提出要以政治建设为统领，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，更好营造学的氛围、严的氛围、干的氛围，增强基层党组织坚持正确政治方向的政治性、维护党的领导的自觉性、联系群众的紧密性，推动全市党的建设质量全面提高。

我市进一步健全基层理论武装工作体系，完善党委(党组)理论学习中心组等各层级学习制度，推动各级党组织落实“第一议题”制度，把及时跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神作为各级党组织会议第一议题，作为领导班子民主生活会、组织生活会、“三会一课”重要内容。

为推动习近平新时代中国特色社会主义思想进基层、入人心，我市充分发挥新时代文明实践中心(所、站)及“学习强国”学习平台、“三新”大讲堂等载体作用，强化各级党员干部理论武装。在全市街道社区、“两新”组织等建成3114个新时代“三新”大讲堂，常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习培训。全市农村(社区)党群服务中心全部规范到位，创建开放式组织生活基地132个，与已有的新时代“三新”大讲堂一起，为发挥思想引领、正本清源作用提供了基本保障。

洛龙区开元路办事处党员过政治生日，重温入党誓词

推进“三治”并进 激活基层治理一池春水

“不管多晚回家都有停车位，得劲！”洛龙区安乐镇西岗村村民王跃灵最近不再为“停车难”发愁了。

“停车难”是地处城中村的西岗村、东岗村、中岗村三个村的“老大难”问题。今年三个村以推进党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)为契机，制定了“三岗”联动车辆管理办法，一举破解了停车难题。

今年是“河洛党建计划”全面提升年。我市明确提出，要持续深化党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)，进一步织密筑牢基层组织体系，健全完善基层治理体系，优化拓展基层服务体系，持续提升基层治理能力。

发挥自治基础作用，以自治增活力的群众基础更加广泛。新安县北冶镇探索实施“名誉村长”选聘模式，选聘22名“乡贤人才”担任“名誉村长”，助力乡村振兴和村庄治理。洛宁县建立“村民说事”制度，规范说事时间、地点、人员、事项、流程，引导村民有序参与村级事务管理、决策和监督。洛龙区探索推广“圆桌议事会”“现场办公会”“信息直通车”等城市小区居民自治工作方法。

突出法治保障，发展新时代“枫桥经验”。我市创新开展“四官”服务进村担当平安村官工作，2903支“四官”服务队化解矛盾纠纷4765起、信访积案146起。完善矛盾纠纷多元化解机制，排查乡村纠纷35115件，调解成功34902件。

强化德治支撑作用。我市以德治滋养法治、涵养自治，以文明村镇等文明创建工作为抓手，积极培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。目前，我市成立孝善理事会1774个，设立“爱心超市”603个，建成投用家风家训馆293个。

我市积极推进服务进村、进社区，基层党组织出硬招、出实招、出实绩，便民服务透出真情，公共服务惠及民生，社会服务彰显温度，让群众切实感受到看得见、摸得着的新变化、新成效，不断提升广大老百姓的获得感、幸福感、安全感。

新安县石寺镇李村村环境优美

坚持实干争先 不断强化落实力执行力穿透力

“微改造”扮靓社区、“小板凳”恳谈会凝聚人心、养老服务无微不至、邻里宴拉近感情……涧西区重庆路街道二社区打造“党旗下的邻里情”这一党建品牌，把党建工作变成一个个实实在在的“项目”，推动服务群众落地落细，让红色社区更红火。

让基层把重大任务抓牢、抓实、抓出成效，关键在实干争先，把重点工作落实落细。一年来，我市大力倡树“清新简约、务本责实、实干兴洛”作风导向，进一步强化结果运用，切实树起守土有责、守土担责、守土尽责的鲜明导向，克服“三种心态”、强化“三种精神”，不断强化落实力执行力穿透力。

去冬今春，新冠肺炎疫情来势汹汹，我市充分发挥基层党组织在疫情防控中的凝聚力战斗力，广大党员奋战在疫情防控最前沿。全市在疫情防控指挥部和工作一线建立临时党组织596个，成立党员先锋队和党员攻坚组3199个，设置党员示范岗8589个。全市3191个村(社区)全部实行疫情防控网格化管理，建成防控网格15910个，参与网格管理的党员干部和群众达46941人，形成“党政牵头、村(社区)动员，群防群控、稳防稳控”的工作格局。

关键时刻，方显英雄本色。在疫情防控这场大考面前，我市基层党组织充分发挥战斗堡垒作用，推动各项防控措施落地落实，彰显共产党人的忠诚和担当，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。

矢志不渝守初心，奋发有为担使命。基层党组织和党员队伍是党的执政之基、力量之源，我市将不断加强党的领导，切实抓好基层党建工作，不断把党建优势转化为发展优势，将基层党组织建设成为党的主张的宣传者、党的决定的贯彻者、基层治理的领导者、团结群众的动员者、改革发展的推动者，以党的建设高质量推动经济发展高质量，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎提供强有力的组织保障。（记者 孙小蕊 通讯员 李梦龙 李波颖）

数说

●今年以来，我市进一步织密基层党组织组织体系和治理体系。在农村地区，我市组织906名新派驻村第一书记入村开展帮扶工作，排查确定139个软弱涣散村党组织，采取“四个一”措施一村一策精准整顿。在城市，我市推广“社区党组织+网格(小区)党支部+楼栋党小组+党员中心户”的组织体系，累计建成网格党支部364个、小区党支部757个。目前全市2592个村(社区)建立了基层协商工作机制，2433个行政村建立完善了“一约四会”制度，进一步夯实了自治基础。

●在强化服务体系方面，我市积极构建党政联动、上下贯通、功能整合、优质高效的基层服务体系。目前，全市建成乡级电商服务站105个、村级电商服务网点1482个，金融服务站1619个，完成2674个村卫生室的远程医疗建设，建成农家书屋2729个。在城市区住宅小区打造“邻里中心”100个、日间照料中心265个，为居民提供家庭医疗、亲子早教、运动休闲、裁缝修补等一站式服务，建成楼宇、商圈、园区党群服务中心(站点)43个，初步形成了“一刻钟党建服务圈”。 (小蕊) (本文图片均为资料图片)