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偃师高龙镇高崖村李安民：捐资助学 造福桑梓
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-16 08:34

　　10日下午，偃师市高龙镇庆祝第36个教师节暨安民助学20年庆典仪式在高龙镇高崖小学举行，200多名学生又见到了熟悉的热心人——李安民。

　　在仪式上，李安民向高崖小学捐款5万元，用于改善该校办学条件，为学生学习和成长提供良好的环境。

　　“李安民从2000年开始捐资助学，已累计捐款超过100万元，‘安民助学’已成为高龙镇的一个品牌。”高崖小学校长谢建杰提起李安民，竖起大拇指，“一个人做一件好事容易，难的是一直坚持做好事。”

　　51岁的李安民是高龙镇高崖村人，他从1992年开始在郑州经商，从事润滑油的生产、加工和销售。

　　“20世纪80年代，高龙镇的润滑油生意红火，当地企业生产的润滑油全国闻名，我也想通过销售润滑油淘一桶金。”李安民说，当时他家里穷，没有钱进货，全靠做生意的乡亲们信任，愿意让他赊账拿货。

　　通过不断努力，李安民逐渐在郑州扎住了根，生意越来越好，他开始想着如何回报帮过他的乡亲们。“农村的孩子想跳出‘农门’，最好的办法就是考大学，这就要从教育抓起。”李安民说，他开始关注家乡的教育事业。

　　2000年，高崖小学新建教学楼，缺乏资金。身在郑州的李安民得知情况后，立即联系村里，表示愿意捐款。

　　“李安民捐了3万元，用于小学建设教学楼。”高崖村党支部副书记赵书红回忆说，当时3万元可以在村里盖两层小楼，可以在县城买一套新房，“李安民捐款在高崖村成了爆炸新闻”。

　　让村民们意外的是，李安民不仅捐资助学，还为村里捐资修路，为村里的浇灌站购买电缆。2006年，李安民向村里捐款10万元，用于修建村里通往207国道的村道。“村道修成后，村民们纷纷建议将这条路命名为‘安民路’。”赵书红说，从黄土路变成水泥路，安民路已成为村民们的致富路。

　　2015年之前，高崖村有一所初中，李安民连续十几年对该初中考入偃师高中的学生每人奖励500元，对初中优秀教师每人奖励1000元。“发放奖金，让教师有动力，学生肯努力，有力带动了教学质量的提高。”李安民说，如今，高崖村每年考入偃师高中的学生从以前的五六人增加到现在的30多人。

　　2015年，高崖村的初中合并到镇上，李安民将捐资助学的重心转移到高崖小学。“高崖小学是我的母校，小学教育对人的一生尤其重要。”李安民说，他坚持每年向高崖小学捐款5万元，用于学校建设和学生成长。2011年，高崖小学聘请李安民为名誉校长。

　　在采访中，李安民还告诉了记者一个秘密：“我出资设立了安民助学金，用于资助高崖村家庭贫困的大学生，目前，安民助学金还未启用。”这种情况与高崖村的经济发达有关。

　　今年5月，高崖村“两委”授予李安民高崖村乡贤榜“助学典范”称号。“我是从小吃过苦的人，捐资助学只是为了报答乡亲们对我的帮助。”李安民说，他会把“安民助学”持续做下去，希望能帮助更多的孩子用知识改变命运。(记者 余子愚 通讯员 李燕 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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