洛阳具备年产15万台拖拉机、1.5万台收获机械生产能力

近日，记者从市工信局获悉，自省政府办公厅印发文件明确提出将打造以洛阳为核心、具有国际竞争力的现代农机装备产业基地以来，我市聚焦农机产业高质量发展方向，以创新驱动修炼产业内功、以智能农机赋能产业动力，建设全省现代农机装备产业基地“洛阳核心”的速度不断加快。

近日，记者从市工信局获悉，自省政府办公厅印发文件明确提出将打造以洛阳为核心、具有国际竞争力的现代农机装备产业基地以来，我市聚焦农机产业高质量发展方向，以创新驱动修炼产业内功、以智能农机赋能产业动力，建设全省现代农机装备产业基地“洛阳核心”的速度不断加快。

作为洛阳传统优势产业，目前我市现代农机装备产业已形成中国一拖龙头引领，洛阳中收、辰汉科技、福格森等一大批中小企业协同支撑的梯次产业发展格局，产品种类涵盖拖拉机、收获机械、耕整地机械等重点领域，全市农机产业基础和科研实力位居全国前列。

“日前省政府办公厅发文肯定了洛阳在全省农机装备产业中的核心地位，为我们持续推进农机装备产业发展，加快打造全国先进制造业基地，推进洛阳副中心城市建设提供坚强助力。”市工信局相关负责人表示。

发力于聚，农机装备产业集群不断壮大。近年，我市依托中国一拖在全国农机行业的旗舰地位，深入挖掘全市农机装备产业发展潜力，加强上下游和关联产业配套协作，着力打造以中国一拖、国家农机装备创新中心为核心，涧西区、西工区、孟津县、宜阳县为载体，特色鲜明、优势明显、链条完善的农机装备产业集群。

据最新统计，目前中国一拖大中轮拖拉机市场占有率达24%，辰汉科技切段式甘蔗收割机市场占有率超过50%，全市已具备年产15万台拖拉机、1.5万台收获机械生产能力，成为全国重要的农机装备生产基地。

——实施改造，农机装备制造水平持续提高。

依托在全市农机行业深入开展智能化、绿色化和技术改造，我市农机企业生产制造水平不断提高：中国一拖建成我国首个大型农机智能制造工厂和智能驾驶舱数字化制造工厂，大轮拖生产效率提高25%、运营成本降低25%、产品不良品率降低25%；洛阳中收实施涂装车间绿色化改造，降低挥发性有机物排放近90%，为农机产品披上“绿色外衣”。除此之外，我市还聚焦高端农机产品，加强技术研发升级，打破国际农机巨头产品垄断，有力提升洛阳农机行业中高端供给能力。

——组建联盟，加快健全农机装备创新体系。

我市坚持创新第一动力，依托国家农机装备创新中心在全国农机创新研发领域的领军作用，围绕产业发展需求，整合创新资源、完善创新体系。在创新体系建设方面，我市还推进强强联合，携手中联重机、江苏悦达、中科院微电子所、中国农大等40余家产学研单位，组建国家智能农机装备产业技术创新战略联盟。探索建立“以企业为主体、产业联盟为依托、市场化应用为导向、产业链深度协同”的创新应用模式，打通技术研发、转移推广、产业化应用链条，增强不同研发主体的协同创新能力。

——融合发展，智能农机产业生态不断完善。

围绕精准农业、智慧农业发展需求，我市近年加强农机大数据和物联网技术应用，搭建农机信息服务平台，打造覆盖农机产品全生命周期的产业生态。国家农机装备创新中心建设的“农机装备创新设计工业互联网平台”，打造“互联网+共享+农业装备”产业体系，目前已完成31个省份、近6万台农机数据的接入与回传服务，实现农机定位查找、状态监控、作业统计、数据分析、故障报修等多种功能；连通智慧大田、智能温室等29种传感控制装备，为智能农机和智慧农业发展提供充实的数据支撑。

市工信局相关负责人表示，下一步，我市将继续发挥现代农机领域核心作用，围绕精准农业、智慧农业方向加快发展，积极建设国际一流农机装备制造业创新平台，力争以农机装备产业高质量推动制造业高质量发展，为副中心城市建设提供充足动力。（记者 陈曦 通讯员 李航）