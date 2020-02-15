洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳具备年产15万台拖拉机、1.5万台收获机械生产能力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-16 08:30

　　近日，记者从市工信局获悉，自省政府办公厅印发文件明确提出将打造以洛阳为核心、具有国际竞争力的现代农机装备产业基地以来，我市聚焦农机产业高质量发展方向，以创新驱动修炼产业内功、以智能农机赋能产业动力，建设全省现代农机装备产业基地“洛阳核心”的速度不断加快。

　　作为洛阳传统优势产业，目前我市现代农机装备产业已形成中国一拖龙头引领，洛阳中收、辰汉科技、福格森等一大批中小企业协同支撑的梯次产业发展格局，产品种类涵盖拖拉机、收获机械、耕整地机械等重点领域，全市农机产业基础和科研实力位居全国前列。

　　“日前省政府办公厅发文肯定了洛阳在全省农机装备产业中的核心地位，为我们持续推进农机装备产业发展，加快打造全国先进制造业基地，推进洛阳副中心城市建设提供坚强助力。”市工信局相关负责人表示。

　　发力于聚，农机装备产业集群不断壮大。近年，我市依托中国一拖在全国农机行业的旗舰地位，深入挖掘全市农机装备产业发展潜力，加强上下游和关联产业配套协作，着力打造以中国一拖、国家农机装备创新中心为核心，涧西区、西工区、孟津县、宜阳县为载体，特色鲜明、优势明显、链条完善的农机装备产业集群。

　　据最新统计，目前中国一拖大中轮拖拉机市场占有率达24%，辰汉科技切段式甘蔗收割机市场占有率超过50%，全市已具备年产15万台拖拉机、1.5万台收获机械生产能力，成为全国重要的农机装备生产基地。

　　——实施改造，农机装备制造水平持续提高。

　　依托在全市农机行业深入开展智能化、绿色化和技术改造，我市农机企业生产制造水平不断提高：中国一拖建成我国首个大型农机智能制造工厂和智能驾驶舱数字化制造工厂，大轮拖生产效率提高25%、运营成本降低25%、产品不良品率降低25%；洛阳中收实施涂装车间绿色化改造，降低挥发性有机物排放近90%，为农机产品披上“绿色外衣”。除此之外，我市还聚焦高端农机产品，加强技术研发升级，打破国际农机巨头产品垄断，有力提升洛阳农机行业中高端供给能力。

　　——组建联盟，加快健全农机装备创新体系。

　　我市坚持创新第一动力，依托国家农机装备创新中心在全国农机创新研发领域的领军作用，围绕产业发展需求，整合创新资源、完善创新体系。在创新体系建设方面，我市还推进强强联合，携手中联重机、江苏悦达、中科院微电子所、中国农大等40余家产学研单位，组建国家智能农机装备产业技术创新战略联盟。探索建立“以企业为主体、产业联盟为依托、市场化应用为导向、产业链深度协同”的创新应用模式，打通技术研发、转移推广、产业化应用链条，增强不同研发主体的协同创新能力。

　　——融合发展，智能农机产业生态不断完善。

　　围绕精准农业、智慧农业发展需求，我市近年加强农机大数据和物联网技术应用，搭建农机信息服务平台，打造覆盖农机产品全生命周期的产业生态。国家农机装备创新中心建设的“农机装备创新设计工业互联网平台”，打造“互联网+共享+农业装备”产业体系，目前已完成31个省份、近6万台农机数据的接入与回传服务，实现农机定位查找、状态监控、作业统计、数据分析、故障报修等多种功能；连通智慧大田、智能温室等29种传感控制装备，为智能农机和智慧农业发展提供充实的数据支撑。

　　市工信局相关负责人表示，下一步，我市将继续发挥现代农机领域核心作用，围绕精准农业、智慧农业方向加快发展，积极建设国际一流农机装备制造业创新平台，力争以农机装备产业高质量推动制造业高质量发展，为副中心城市建设提供充足动力。（记者 陈曦 通讯员 李航）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·十几年来，她把浓茶当水喝 竟患上缺铁性贫血
  • ·误把盐酸当饮料，4岁娃被推进重症监护病房
  • ·吃肉肉不长肉肉？营养师说这美事，真有戏！
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 央视中秋晚会录制现场视频来了！最新...
  • 8000平方米广场、1万个座位的体育馆…...
  • 宁洛高速洛阳西南绕城段高新区站开放 ...
  • 洛阳又添一座全互通立交！槐树湾立交1...
  • 央视中秋晚会在洛阳录制 昨夜燃放的焰...
  • 苹果+梨+桃子+香蕉+芒果……孟津这种...
  • 共8天！2020年国庆节中秋节放假安排通知
  • 紧急提醒：今天晚上无焰火燃放！
  • 解密！你从未见过的黄河映像！
  • 洛阳19岁“道德模范”王润琪参军，为...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月15日
  • · 涧西区9月份新开城市书房都坐落在哪里
    • 精彩图片
    喜迎国庆 160万盆花草...
    汉魏洛阳故城遗址：一...
    @洛阳市民：消费维权又...
    开放啦！洛阳兴洛湖空...
    精彩热帖

    新区博览会随拍

    秋花

    晨光鹭影

    秋日残荷
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605