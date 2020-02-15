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东方红农业服务平台首批5家县级中心即将投入运营
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-16 08:35

　　14日，记者从中国一拖获悉，为加速推进企业转型升级，给国家乡村振兴战略落地提供重要支撑，该企业今年推进的东方红农业服务平台建设取得阶段性成果，目前首批5家县级中心即将投入运营。

　　作为在中国一拖品牌、技术和渠道优势下，整合农业上下游资源，能够形成生态闭环的一站式服务大数据平台，东方红农业服务平台核心为4大系统：平台用户系统、资源整合系统、针对包地大户的业务管理系统和耕种作业管理系统。

　　该项目以满足国内主要粮食作物和相关经济作物生产需求为目标，通过配置智能装备与信息化管控系统，开展覆盖农业生产全过程的作业与管理，并延伸农业全链条服务，能够有效提高农业生产效率、作业精度和智能化水平，引领现代农业转型升级，实现农机业务管理和社会服务有效融合。

　　经过5个月筹建，东方红农业服务平台建设取得阶段性成果。目前，其在濮阳县等地建设的5家县级中心即将投入运营。下一步，中国一拖将继续加快先进农业装备的市场化应用步伐，同时为农业生产提供更加专业化的服务，通过智能农机、数字化信息平台技术的应用，进一步助力国家农业产业升级发展。(记者 陈曦 通讯员 陶建华)
[ 责任编辑：崔利利]
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