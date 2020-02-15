中国工程院院士王玉明： 洛阳未来发展前景令人期待

“我来过洛阳多次，这里雄厚的产业基础、深厚的历史底蕴、醇厚的城市风度都让我倍感亲切。”中国工程院院士、清华大学机械工程系教授王玉明说，尤其是洛阳近几年发生了日新月异的变化，当前正在加快建设区域经济中心、全国先进制造业基地、全国重要综合交通枢纽、国际人文交往中心，洛阳未来发展蓝图令人期待。

“我来过洛阳多次，这里雄厚的产业基础、深厚的历史底蕴、醇厚的城市风度都让我倍感亲切。”中国工程院院士、清华大学机械工程系教授王玉明说，尤其是洛阳近几年发生了日新月异的变化，当前正在加快建设区域经济中心、全国先进制造业基地、全国重要综合交通枢纽、国际人文交往中心，洛阳未来发展蓝图令人期待。

就洛阳制造业转型升级及如何以科技创新引领高质量发展，王玉明认为，首先要稳住制造业高质量发展这个基本盘。制造业是国民经济的基础产业，也是洛阳的优势产业、支柱产业，更是洛阳建设中原城市群副中心城市，进而走向全国乃至世界更高更广阔舞台的一张王牌。改革开放以来，洛阳制造业顺应市场改革大潮，在高端装备、石油化工、电子信息等领域不断培植优势，形成了一大批行业龙头企业。进入新时代，洛阳制造业紧跟时代潮流，超前布局机器人及智能制造、大数据、5G物联网等前沿领域，不断强化在全国制造业版图中的优势地位。依托雄厚的制造业产业基础和技术、人才、政策、区位等优势，洛阳建设全国先进制造业基地未来大有可为。

其次是做好科技创新第一动力这篇大文章。王玉明认为，洛阳科技创新资源丰富，拥有诸多科研院所、高校、新型研发机构、创新龙头企业等科技创新力量，这是洛阳实现创新驱动和科技制胜的重要引擎。洛阳要进一步深化科技创新机制改革，增强科技创新活力，抢抓用好东部地区产业向中部地区梯度转移契机，深化与长三角、珠三角等科技创新优势地区的交流合作，在“一带一路”建设和国际对外开放合作中，在用好国内科技创新资源的同时用好国际资源。

另外，还要下好人才供给第一资源这步先手棋。人才是衡量城市综合实力和发展潜力的重要指标，建设一支规模宏大、结构合理的高素质人才队伍，对洛阳实现高质量发展至关重要。洛阳要建设更高质量的人才培养体系和更高水平的人才引进体系，搭建更加广阔的引才、用才、励才平台，让各类人才引得来、用得好、留得住。（记者 李迎博）