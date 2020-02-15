当代著名女作曲家谷建芬来洛参加央视中秋晚会节目演出 她说：“我要为洛阳写歌”

来洛阳几天就学会了洛阳话，坦言龙门石窟激发了创作冲动，最喜欢洛阳的古诗词文化……近日，当代著名女作曲家谷建芬来洛参加央视中秋晚会节目演出，今年85岁的她在昨日接受本报记者专访中，畅谈4天来的感受，她饱含深情地说：“我要为洛阳写歌。”

谷建芬

来洛阳几天就学会了洛阳话，坦言龙门石窟激发了创作冲动，最喜欢洛阳的古诗词文化……近日，当代著名女作曲家谷建芬来洛参加央视中秋晚会节目演出，今年85岁的她在昨日接受本报记者专访中，畅谈4天来的感受，她饱含深情地说：“我要为洛阳写歌。”

龙门石窟激发创作灵感，洛阳的古诗词让她印象最深

平易近人，妙语连珠，这是这位德高望重的艺术家给人最深的印象。谷建芬祖籍山东，出生在日本大阪，6岁时回到祖国。她创作的旋律陪伴了几代人的成长，《年轻的朋友来相会》《烛光里的妈妈》《今天是你的生日》《绿叶对根的情意》《思念》《滚滚长江东逝水》享誉海内外。她还培养出毛阿敏、那英、刘欢、孙楠、解晓东等一大批明星学生。数十载的艺术生涯，她创作出很多脍炙人口的歌曲，她却说，听到别人说“听你的歌长大”，就是对她最大的奖赏。

“这次我来洛阳，洛阳的各方面都是我没有想到的，感受很多。”谷建芬说，来洛阳前，她对这座城市并没有太深的印象，但到这里之后，看到这座城市的建设发展，老百姓的生活，她心情很激动，尤其是洛阳厚重的历史文化让她深深感到震撼。她说，没有想到在自己住的宾馆里，竟然还有座书屋，龙门石窟更是激发了她创作的冲动。

在洛阳的数天时间里，让她印象最深刻的是洛阳的古诗词文化。为此，她已经拜托了洛阳的一些朋友，请他们找一些资料，因为她很想写一些这方面的内容。

“洛阳的父老乡亲，这次来了以后，感谢你们给了我很多支持和灵感。我一定要把洛阳的两首歌写好，表示对大家的感谢。”谷建芬说，她想为洛阳写两首歌，一首写给孩子们，一首写给成年人，尤其是写给孩子的歌，和她近十几年来从事的工作有很大关系。

在洛阳感受到厚重文化，想把这些写出来

艺术生涯已数十载，谷建芬不管是创作歌曲，还是培养人才，都为中国音乐的发展做出了不可磨灭的贡献。从2005年开始，她放下了其他事情，开始为孩子们写歌。最初她先从唐诗中选取作品，谱写成《新学堂歌》，目前已经写出50首的《新学堂歌》和50首的少儿歌曲，出了两本书。

为啥要创作和儿童有关的歌曲呢？对于这问题，她说现在孩子们唱的歌好多还是多年前的，需要跟着时代一起走。“我现在人老了，更要把主要精力放在孩子们的音乐教育上。”谷建芬说，孩子们最需要了解的是祖国的历史文化，可只是单纯背诵未免枯燥，如果能够一边唱一边跳，让歌曲陪伴孩子们长大，这对他们的未来和成长都是很好的。

这次来洛阳后，她笑着说：“感觉来晚了。”因为在洛阳的这几天，让她对“新学堂歌”的概念和风格有了新的认识。触动最深的是龙门石窟，让她感到洛阳的历史文化既悠久又深刻。尤其是过去她在为古诗词谱曲时，可能更多是从字面上去理解，“在洛阳我亲眼看见，亲身感受到厚重的历史文化，这种感觉是完全不同的”。因此，她说“要把洛阳这方面的东西写出来”。

“洛阳的孩子们，一定要唱有地方色彩的歌，去好好地寻找音乐语言是什么。”谷建芬说，这对她而言在创作上也是一个新的课题。

来洛能说洛阳话，最打动她的是洛阳的人

“您创作了太多耳熟能详的歌曲，那些旋律如此深情，又如此打动人心。”听到记者这句话，谷建芬道出了她作曲的“秘密”。原来，她小时候，母亲就用放音乐的方式叫她起床，起床后干所有事情几乎都是音乐陪着她。长大以后，她愈发感觉离不开音乐，因为她认为音乐可以抒发心里的快乐和悲伤。“这个习惯从我小时候写的歌《一碗白米饭》开始，我都可以通过音乐来表示自己心里的喜怒哀乐。”谷建芬说。

因此，这次来洛之行给她留下了深深的印象。在谈及让她最难忘的洛阳风物时，出乎所有人意料，她用地道的洛阳话脱口而出“牛肉汤”。

来洛阳竟能说出如此地道的洛阳话，她笑着说出了缘由：“听你们说话已经带着音符出来了。”因为“作曲就是要听人们讲话的韵律”。随后，记者改用洛阳话和她交流：“您昨天吃嘞啥？”她说：“昨天吃嘞牛肉汤，好吃。你知道吗？我是洛阳人。我在洛阳长大，在洛阳变老。”她随口又说的这几句话，虽然是玩笑，却又几乎让人听不出这是一个外地人。

提到洛阳话，谷建芬认真地告诉记者，她希望将来为洛阳创作出来的歌曲，能够有一个洛阳话版本，一个普通话版本。因为这是为洛阳写的歌，就要找到洛阳的发音。

采访最后，当记者问到“洛阳最打动您的是什么”时，她只回答了一个字“人”。她说，在洛阳最打动她的是洛阳人的热情、直爽，让她尤其喜欢。因此她说自己“肯定要再来，把歌写好了录好了，带着旋律过来”。(记者 李砺瑾/文 张斌/图)