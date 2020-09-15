黄河是中华民族的母亲河，是华夏文明的摇篮。洛阳日报报业集团特精心策划推出《大河奔流》黄河流域河洛地区专题摄影展，期冀以“镜”为媒，传递黄河治理新变化，展示流域发展新成就。

黄河是中华民族的母亲河，是华夏文明的摇篮。洛阳日报报业集团特精心策划推出《大河奔流》黄河流域河洛地区专题摄影展，期冀以“镜”为媒，传递黄河治理新变化，展示流域发展新成就。

本次影展分为《大河奔流》《秀美黄河》《黄河飞瀑》《大河流痕》《大美黄河》《流域新貌》六大部分，主要展现从黄河陕西潼关段洛河、渭河、黄河三河交汇处到三门峡段、洛阳段和郑州巩义段伊洛河入黄河处的生态美景，以及近年洛阳在黄河流域高质量发展、四河同治、沟域经济、城市建设等方面取得的硕果。

这是迄今为止最全面的黄河流域河洛地区美图！继续往下看！

黄河新颜，影像见证。

就让我们一起走进展厅，

透过一张张壮美动人的图片，

品读“幸福河”的“新故事”！

陕西潼关

洛河、渭河、黄河三河汇流处——《大河奔流》

洛阳新安段——《大河奔流》

龙门伊阙——《大河奔流》

伊洛河交汇处——《大河奔流》

黄河西霞院水利工程——《大河奔流》

伊洛河入黄河处——《大河奔流》

洛阳中心城区——《大河奔流》

<1>大河奔流

滔滔黄河，源远流长，蜿蜒九曲，奔至踏来。从陕西潼关黄河、渭河、洛河三河交汇处一路向东，经三门峡灵宝及洛阳新安、孟津、吉利、偃师，至郑州巩义境内，航拍镜头下的黄河古洛阳段，尽显奔流不息之活力、生态绿色之魅力。

⊙陕西潼关古城，黄、洛、渭三河汇流区

⊙三门峡灵宝黄帝铸鼎塬

⊙三门峡灵宝境内

⊙黄河三门峡大坝

⊙三门峡灵宝函谷关

⊙三门峡灵宝东寨村

⊙黄河孟津段

⊙黄河小浪底水利工程

⊙黄河西霞院水利工程

⊙伊洛河入黄河处

⊙黄河巩义段

<2>秀美黄河

黄河是粗犷的，也是秀美的。俯瞰黄河新安段，从蓝天映照的清澈河水，到岸边山峦的烂漫繁花，再到夕阳点缀的绝美湖景……在这里，黄河美色尽收眼底，秀美风光令人陶醉。

⊙摄于洛阳新安段

<3>黄河飞瀑

“黄河宁，天下平。”沿黄河而下，一座座黄河大坝，如同一扇巨门挡在河道之中，在护佑一方百姓的同时，也带来了飞瀑奇观。这其中，尤以黄河小浪底水利枢纽为甚。每年6月下旬，当这里开启调水调沙模式，黄河激流就会携带泥沙喷涌而出、一泻千里，给人“黄河之水天上来”的震撼观感。

⊙小浪底排沙

<4>大河流痕

近两年，因降水量较大、防洪形势严峻，小浪底水利枢纽调水调沙时间延长。也因此，黄河小浪底库区河道内水位下降较大，河床大面积露出，水流的痕迹在黄河河床上形成许多造型各异的图案。从百米高空俯瞰，这些图案有的像版画，有的像水墨山水画，也有的像浓墨重彩的油画，俨然大自然给的惊喜。

⊙摄于孟津、新安段

<5>大美黄河

走进黄河孟津段、吉利段，一幅风景优美、群鸟齐飞的优美画卷跃然眼前。在这里，水碧绿，天湛蓝，天水相连为一色；在这里，水系环绕、林草丰茂，人水相亲，其乐融融；在这里，春有绚烂，夏有旖旎，秋有斑斓，冬有静穆，一年四季皆美景。

⊙摄于孟津、吉利段

<6>流域新貌

新时代的黄河之变，既变在生态环境，也变在流域风貌。放眼今日洛阳，在四河同治中赢来“水清、岸绿、路畅、惠民”的新标签，在产业转型中创就“老树发新枝，新树结硕果”的新气象，在文旅融合中叫响“古今辉映、诗和远方”的新名片，在城市提质中迈向“大写意”转为“工笔画”的新境界……乘着“黄河战略”的东风，洛阳发展扬帆正劲。

⊙伊洛河交汇处

⊙瀍河入洛河口

⊙伊河龙门古韵段

⊙九洲池晨曦

⊙洛宁罗岭三彩小镇

⊙洛邑古城

⊙隋唐园立交

⊙体育公园

⊙新安县铁门镇晒秋

⊙应天门

水越来越清了，景越来越美了，流域发展的质量越来越高了……从历史深处奔涌而来，向美好未来澎湃而去，透过影展这扇窗，我们清晰地看到，黄河母亲河及全流域正在焕发新的生机。

“重要的时间节点，是我们工作的坐标。”值此特殊节点，就让我们重整行装、同心同向，坚持生态保护为先、确保安澜为底、综合治理为要、传承文化为魂，抓好黄河治理、讲好黄河故事，共同奏响新时代“黄河大合唱”的洛阳最强音。（摄影：洛报融媒记者 曾宪平）