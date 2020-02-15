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40000张“光盘行动”海报发给洛阳市餐饮单位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-15 19:36

　　“今天您这桌一共有5位客人，如果点6个凉菜的话，建议全部换成小份菜品，不够可以再点。”今日11时30分许，在位于洛龙区长夏门街的一家酒店，服务员正在为就餐的顾客提供合理化建议，桌子上摆放着“食尚洛阳·轻食光盘”提醒标牌。“我们提供免费打包服务，提倡消费者使用打包餐盒，就餐‘光盘’就能获得一张10元代金券，集齐6张可以领取一盒自制手工糕点。”该酒店工作人员介绍。

　　“小餐桌”带动“大文明”，把好“入口”是关键。为打造文明餐桌，洛阳市市场监管局在全市餐饮单位开展“食尚洛阳·轻食光盘”及6S管理促规范活动，提倡消费者适度点餐，公筷分餐，鼓励小份菜，少油少盐，制止餐饮浪费行为，培养勤俭节约习惯，同时督促监督餐饮单位推动6S规范管理落实落细，提升食品安全管理水平。

　　“6S”是创新型食品安全管理模式，是以整理、整顿、清扫、清洁、素养和安全为主要内容的标准化管理体系。“制止餐饮浪费，除了用餐环节，强化源头管理同样重要。”洛阳市市场监管局相关负责人说，为从根本上杜绝控制浪费，“6S”管理严格量化工作人员操作流程，注重餐饮单位内部管理，加强采购环节管控，定品、定位、定量管理，杜绝原料“刀下”浪费。比如，对菜品进行细致分类，规范每道菜的分量，做到搭配合理、比重适度，减少搭配不均造成的浪费；根据顾客的实际就餐人数建议点菜量，避免单一推出大份菜、半份菜、小份菜等，从根本上控制浪费。

　　洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，该局组织印制了40000张“食尚洛阳·轻食光盘”海报和30000张桌贴，以我市万达、王府井、泉舜、正大、建业等各大商圈和市内各美食街、各辖区餐饮企业集聚区为重点进行发放，督促商户张贴在就餐区的醒目位置，并通过摆放提示牌、电子屏幕滚动播放文明用餐标语等形式，推广普及餐桌文明礼仪，号召市民珍惜粮食，理性消费健康生活，杜绝“舌尖上的浪费”。与此同时，我市各基层市场监管所的工作人员通过微信群交流和发放宣传手册等形式，“线上”“线下”同步宣传，倡导餐饮经营者提供“半份”“小份”菜品服务，提供公筷公勺，引导消费者拒绝一次性餐具，积极践行“光盘行动”。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 陈君璇 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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