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洛阳19岁“道德模范”王润琪参军，为他点赞！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-15 19:36

　　“为‘道德模范’王润琪点赞！”“部队有这样优秀的青年，人民群众放心！”……连日来，孟津县第四届“道德模范”王润琪参军的消息传出后，当地群众纷纷为王润琪点赞。

　　今日，洛报融媒记者从孟津县人武部获悉，12日，王润琪和其他新兵一起，从孟津出发，前往成都，奔赴军营，开启军旅生活。

　　王润琪，今年19岁，孟津县横水镇文公村人，孟津御园中等专业学校应届毕业生。在校期间，他曾任校学生会主席，先后获得“河南省优秀学生干部”“洛阳市三好学生”“洛阳市优秀共青团员”等荣誉称号。

　　“王润琪能获得孟津县第四届‘道德模范’，与他的一次见义勇为事迹有关。”孟津县人武部相关负责人介绍，2019年6月4日17时许，孟津县城关镇贾滹沱村村民贾建道骑电动车正常行驶时，与一辆载人的红色三轮车发生交通事故，贾建道受伤昏迷，红色三轮车肇事司机逃逸。

　　当时恰好路过的王润琪见状，赶紧喊来同学一起抬起压在贾建道身上的电动车，拨打了110和120，还发动路人帮忙追赶拦截肇事司机。随后，王润琪还出面作证，帮助警方侦破案件，受到警方赞扬。今年1月，由于事迹突出，王润琪被评为孟津县第四届“道德模范”。

　　王润琪的父亲王永寨曾在部队服役三年，退役后回到家乡。“我经常跟润琪讲述我在部队的经历，他听了很感兴趣，从小就对部队生活充满向往，尤其喜欢看军事题材的图书和影视剧。”王永寨告诉洛报融媒记者，他很支持儿子参军。

　　今年6月，得知征兵工作启动的消息，王润琪立即在网上报名，这已是他第三次报名参军。“前两次因为年龄不够、未完成学业等原因未能如愿，但是王润琪一直没有放弃梦想。”孟津县人武部相关负责人说，今年，王润琪顺利通过初审、身体检查、政治考核、役前训练等程序，如愿成为一名新兵。面对火热的军营生活，作为“道德模范”的王润琪充满憧憬、信心满满。

　　“‘道德模范’参军，很有意义！”孟津县人武部相关负责人说，王润琪有知识、有血性、有担当，建设世界一流人民军队，实现党在新时代的强军目标需要一大批像王润琪这样的优秀青年。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 樊正乐 杨文博)
[ 责任编辑：马佳佳]
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