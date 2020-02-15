共参与、优环境、惠民生 “文明之花”开满洛阳城

文明，是城市的内在气质，更是群众的幸福底色。今年，央视中秋晚会落户洛阳，与这座城市的“文明内涵”密不可分。

文明，是城市的内在气质，更是群众的幸福底色。今年，央视中秋晚会落户洛阳，与这座城市的“文明内涵”密不可分。

街巷整洁，环境优美；文明出行，相互礼让；志愿服务，扶老帮困；身边好人，弘扬新风……近年，洛阳厚植文明沃土，引导推动全社会树立文明观念、争当文明市民、展示文明形象，让“文明之花”开满洛城。

齐动手共参与

“作为一名洛阳人，‘全国文明城市’这块金字招牌是我们共同的骄傲。每次出差，我都能体会到洛阳在外地人心中的良好形象，所以我们更应该努力让洛阳变得更好。”15日，洛阳北方玻璃技术股份有限公司销售经理陈园说。

如今的洛阳，从孩童到老人，从党员干部到普通群众，从公益组织到社区居民……全市人民行动起来，着力提升城市文明水平，积极打造共建共治共享的社会治理格局。

“只要一有时间，我们都会自发组织起来，动手扮靓自己的家园。”西工区行署路4号院居民张女士说。

今年以来，洛阳市文明办、洛阳市创建办会同洛阳市直有关部门，结合爱国卫生运动等工作，在各县(市)区常态化开展城市清洁集中行动。以日前开展的一次集中行动为例，洛阳全市共动员组织机关党员干部、社区居民、志愿者等13万余人，出动大小型机扫车、洒水喷雾车4127余台次，清洗主次干道360余条、背街小巷400条，对2400个小区(家属院)、36个城乡接合部、1300个村镇、35个农贸市场等进行了集中清洁。

截至目前，洛阳市登记注册的志愿者达112万人。他们经常走上街头、深入村庄，开展城市清洁、宣传文明理念、倡导健康生活，在全社会形成大家齐动手、共参与的良好风尚。

优环境惠民生

“楼道‘花脸’变‘白脸’，坑洼道路变坦途，停车按线规矩放，回家的路亮起来……”身边的变化，群众看在眼里、挂在嘴边、甜在心头。

近年，洛阳市将文明城市创建水平全面提升与城市精细化管理结合起来，着力推动城市管理从“大写意”到“工笔画”转变。随着“路长制”的实施、老旧小区的改造提升、无主管小区实现物业全覆盖，洛阳这座城市变得更加有序、干净、和谐、安全。

“楼道一进来就亮堂堂的，墙上的小广告都清理干净了，又给重新刮了大白，扶手也重新刷了漆，小区地面也进行了平整，重新画了停车线……整个小区焕然一新。”涧西区西苑路东19街坊居民李素琴说。

今年，洛阳市在老旧小区改造提升过程中，重点对老旧小区水电气暖、雨污分流、外墙保温、三线入地、道路绿化、照明亮化、公共停车、电梯加装、休闲健身、日间照料、养老服务、智慧安防、物业管理等16项民生基础设施进行改造，让旧小区呈现新面貌、老居民过上新生活。

此外，在抓好现有老旧小区改造的同时，洛阳市还提前谋划改造的“后半篇”文章，结合国务院办公厅发布的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，积极探索老旧小区长效建设管理机制，由“内”到“外”解决群众急难愁盼的民生问题，持续提升居民生活品质。

改旧习倡节俭

城市越变越美，人们的生活习惯也越来越健康。

“回家第一件事，洗手、换衣服；外出就餐，使用公筷、公勺。”洛龙区的付先生说，以往的旧习惯在潜移默化中发生着改变。

3月21日，洛阳市各城市区餐饮服务单位，在满足疫情防控前提下，统筹安排有序恢复堂食服务；7月15日，《关于在全市开展“大力倡导分餐制培育文明就餐新风尚”工作实施方案》印发；8月3日，《洛阳市餐饮业分餐制设计实施指南(试行)》发布……随着一系列举措的落地实施，餐饮企业和经营商户积极转变经营理念，广大洛阳市民掀起倡导分餐制的热潮。如今，“一菜一夹子、一汤一勺子、一人一盘子”早已成为洛阳人就餐时的常规操作。

“制止餐饮浪费、厉行勤俭节约”的理念同样深入人心。13日中午，在政和路一家连锁餐饮企业内，写有“文明用餐、杜绝浪费”的提示标牌非常醒目。旁边的餐桌上，邓先生和两名朋友正在用餐。“我们常来这家吃，这里量大实惠，我们会根据自身情况适度点餐，吃不完的我们会打包带走。”邓先生说。

餐厅经理汪女士介绍，“光盘行动”早已蔚然成风，服务员也会对顾客进行必要的点餐指导，坚决杜绝“舌尖上的浪费”。

讲文明暖洛城

在早晚高峰时段，头戴小红帽、身穿红马甲、手持小红旗的“文明助交通”志愿者在洛阳街头随处可见。“我们围绕礼让斑马线等主题，开展文明交通劝导，增强市民守法合规意识，展现洛阳文明形象。”12日，在辽宁路丽新路路口，一名志愿者说。

就在志愿者接受洛报融媒记者采访时，一辆右转丽新路的私家车停车礼让斑马线，一名市民主动向司机挥手致意……这样温暖的画面，每天都在洛阳重复上演——

近日，出租车司机许治强驾车路过永泰街龙瑞B区门口时，发现路边一名男子一脸焦急，背着的老人神情痛苦。许治强急忙停车，协助该男子将老人扶上车，飞快地向医院驶去。

8月27日清晨，5路公交车车长陈立驾车行驶至王城广场站时，发现车下一位老人，步履蹒跚，准备上车。见状，陈立主动下车搀扶老人。此举深深地感染了车上乘客，待老人下车时，多名乘客“爱心接力”，帮忙搀扶。

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“文明，是城市进步的标志，更是城市发展的灵魂。”洛阳市创建办相关负责人表示，随着文明城市创建水平的全面提升，洛阳正积极打造共建共治共享社会治理格局，着力提升群众获得感、幸福感，让“文明之花”遍开洛阳城。(洛报融媒记者 王子君 通讯员 庞晓磊 王冠峰 石智卫 文/图)