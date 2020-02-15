伊川县公安局开展社会治安集中大清查行动

国庆、中秋将至，为确保伊川社会治安大局平稳，伊川县公安局在全县范围内开展社会治安集中大清查行动。此次清查以旅馆业、网约房、娱乐场所和“五小场所”以及出租房屋和流动人口等为重点。

国庆、中秋将至，为确保伊川社会治安大局平稳，伊川县公安局在全县范围内开展社会治安集中大清查行动。此次清查以旅馆业、网约房、娱乐场所和“五小场所”以及出租房屋和流动人口等为重点。

为确保清查行动取得实效，该局专门召开党委会议对此次行动进行部署：一是要全员上阵。各辖区分包党委委员、各派出所所长要深入一线对辖区重点场所进行拉网式清查，不留死角。二是要严打、严治、严惩、顶格处置。对已下达隐患整改通知书仍不整改的从严惩处开具大罚单。三是治安、消防、反恐等多部门要积极参与安全清查，对复杂场所共同开展清查清理，拉出隐患清单，逐一整改。

此次行动中，伊川县公安局共清查留宿洗浴场38家，出租房屋314个，暂住人口134人，公共娱乐场所81家，下发整改通知书5份；涉枪涉爆单位10家，销售管制刀具单位或门店26家，下发整改通知书2份。检查旅馆171家，下发整改通知书7份；盘查可疑人员300余人。

（通讯员 石伟召 郭亮泽）