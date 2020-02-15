央视中秋晚会录制现场视频来了！最新花絮……

2020年中央广播电视总台中秋晚会已在洛阳启动录制！今年中秋晚会还有哪些亮点？你期待谁的表演？快来看看晚会现场录制视频！
2020年中央广播电视总台中秋晚会
已在洛阳启动录制！
今年中秋晚会还有哪些亮点？
你期待谁的表演？
快来看看晚会现场录制视频！
CCTV4
据CCTV4最新消息，
2020年央视中秋晚会现场已搭建完成！
昨夜，记者实地探访晚会现场，
舞美实景美到没朋友！
一起提前感受“中国风”的优雅与磅礴！
【点击观看视频】
▼
CCTV-13
昨日，CCTV-13新闻频道
「东方时空」栏目播出新闻
2020年中秋晚会启动录制
昨晚，一场绚丽的烟花盛宴，
刷爆洛阳人的朋友圈！
一大波美图袭来！
10月1日20点档
2020年中央广播电视总台
与您共度佳节，相约洛阳！
洛报融媒记者 鲁博 张怡熙 李卫超 刘冰 曾宪平/摄
视频来源：CCTV4、CCTV13
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605