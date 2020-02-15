央视中秋晚会录制现场视频来了！最新花絮……

2020年中央广播电视总台中秋晚会已在洛阳启动录制！今年中秋晚会还有哪些亮点？你期待谁的表演？快来看看晚会现场录制视频！

2020年中央广播电视总台中秋晚会已在洛阳启动录制！今年中秋晚会还有哪些亮点？你期待谁的表演？快来看看晚会现场录制视频！ 2020年中央广播电视总台中秋晚会 已在洛阳启动录制！ 今年中秋晚会还有哪些亮点？ 你期待谁的表演？ 快来看看晚会现场录制视频！ CCTV4 据CCTV4最新消息， 2020年央视中秋晚会现场已搭建完成！ 昨夜，记者实地探访晚会现场， 舞美实景美到没朋友！ 一起提前感受“中国风”的优雅与磅礴！ 【点击观看视频】 ▼ CCTV-13 昨日，CCTV-13新闻频道 「东方时空」栏目播出新闻 2020年中秋晚会启动录制 【点击观看视频】 ▼ 昨晚，一场绚丽的烟花盛宴， 刷爆洛阳人的朋友圈！ 一大波美图袭来！ 10月1日20点档 2020年中央广播电视总台 与您共度佳节，相约洛阳！ 洛报融媒记者 鲁博 张怡熙 李卫超 刘冰 曾宪平/摄 视频来源：CCTV4、CCTV13