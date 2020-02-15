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8000平方米广场、1万个座位的体育馆……洛阳奥体中心项目举行誓师大会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-15 12:32

　　为迎接2022年河南省第十四届运动会(以下简称省十四运会)，15日上午，洛阳有关部门及建设单位在洛阳市奥林匹克中心(以下简称奥体中心)项目工地举行“奋战六百天，再创新辉煌”誓师大会。

　　洛阳是省十四运会东道主，正在建设中的奥体中心则是省十四运会各项赛事、开闭幕式等各项活动举办的重要场地。

　　奥体中心位于伊滨区司马光路与龙顾路之间，规划建设用地面积约731亩，总建筑面积约27.8万平方米，全部按照甲级体育场馆标准设计，除了承办省运会相关赛事，未来还将满足承办全国性及国际性比赛需求。

　　按照规划，奥体中心近期主要建设一座拥有5万个固定座位的体育场、一个占地8000平方米的室外活动广场、一座1万个座位的体育馆、一座2000个座位的游泳馆、一座全民健身综合馆、一座室内田径训练馆等，并规划配套建设机动车停车位约1800个。

　　奥体中心的建筑整体构思为“山环水绕国色开、丝路伊始书新城”，设计理念中融入牡丹与丝绸之路的相关元素，使用银灰色金属材料，外立面的穿孔肌理呼应夏商文化，四周水系环绕，提升了整体的形象和功能。

　　按照规划，奥体中心项目将在2020年底前完成基础工程，2022年4月底竣工验收。截至目前，体育场区域土方回填、游泳馆基坑开挖已基本完成；试验桩施工及检测工作已完成；正在进行游泳馆基坑支护施工、体育场区域土方强夯、地基检测等工作。

洛阳市奥林匹克中心效果图

　　洛阳市各相关部门和建设单位将倒排工期、挂图作战，严把工程质量关，树立精品意识，严格建设标准、工艺、工序，精雕细琢，将奥体中心打造成为提升展示洛阳城市魅力的靓丽名片，为洛阳副中心城市建设增光添彩。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 刘永喜 沈鸿灿）
[ 责任编辑：席倩倩]
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