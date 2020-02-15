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【中部崛起势正劲：河南篇】发展生态游，促农稳增收！重渡沟村打造乡村旅游的“栾川模式”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-15 11:18

　　重渡沟景区负责人向采访团记者讲解贫困村脱贫历程

　　眼下秋意渐浓，惠风和畅，栾川县重渡沟村的美景依然醉人，前来的旅游观光者络绎不绝。9月13日，“中部崛起势正劲”网络主题活动采访团来到了洛阳市栾川县重渡沟村进行采访调研，了解昔日靠山吃山的村民，如今依靠丰富的旅游资源，实现脱贫致富的故事。

　　重渡沟风景区位于洛阳市栾川县重渡沟管委会境内，旅游面积达30平方公里，内有金鸡河、海翠河、水帘仙宫等景区，景点200余个。景区属亚热带向暖温带过度地带，核心区森林覆盖率高达98%，负氧离子含量每立方厘米最高可达6.8万个，年平均气温12.4℃，空气湿润宜人，年舒适期长达9个月，素有“北国江南”之美誉。

　　不过，重渡沟在过去是有名的穷山沟、典型的贫困村，人均可耕地不足3分，且85%为45度以上的山坡陡地，交通闭塞，年人均收入不足400元。

重渡沟一代农家乐　重渡沟管委会供图

　　自上个世纪90年代开始，重渡沟村就立足生态资源优势，搞“山水风光+农家生活体验”旅游开发。近年来，重渡沟风景区立足生态资源优势，在栾川“生态立县、旅游富县、产业强县”发展战略和“奇境栾川、全域旅游”目标的指引下，借助重渡沟的旅游资源优势、区位优势、品牌优势，辐射带动周边乡村旅游点快速发展，年接待游客百万人次以上，年旅游直接收入2.3亿元以上，社会综合收入5.8亿元。

　　重渡沟村按照“公司+村组+农户”运作模式，探索出一条“以旅助农、以旅促农、以旅富农”的乡村旅游“栾川模式”，被旅游界誉为“重渡沟现象”。重渡沟风景区也先后荣获国家生态旅游示范区、全国农业旅游示范点、全国乡村旅游创客示范基地、全国乡村旅游重点村、全国“景区带村”旅游扶贫示范项目。

重渡沟精品民宿　重渡沟管委会供图

　　一业兴带来百业旺，村企联动，重渡沟村实现了乡村旅游经济大发展。不仅家庭宾馆实现了从零星“农家乐”到精品民宿集群华丽转身，农副产品也从“土坷垃”变为“金疙瘩”。在重渡沟景区、伏牛山东北虎园景区、重渡沟竹筏漂流的带动下，为发展乡村旅游找到了“底气”，旺盛的“人气”，也给农民群众带来了“财气”，不仅重渡村发展乡村旅游，附近几个村也搞起了“农家乐”，走上了旅游路、搭上了旅游车、吃上了旅游饭。

　　“现在，重渡沟村民人均纯旅游收入超过5万元，户均旅游纯收入超过20万元，户均固定资产投入超过240万元。”重渡沟风景区总经理刘海峰介绍，“通过发展乡村旅游，重渡沟村村民的人均汽车保有量也已超过北京、上海等大城市。”

重渡沟美景　重渡沟管委会供图

　　“发展乡村旅游，我们要充分发挥党建引领作用，全域高质量综合规划，干有导向，干有方向，把这些事干成百姓心上的好事，实事，组织群众深度参与，激发群众活力，提高群众发展自信，劲儿往一处使，拧成一股绳。”重渡沟管委会书记张志钦说。(记者 李珂尧)
[ 责任编辑：席倩倩]
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