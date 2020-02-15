邮储银行洛阳市分行开展“金融知识普及月 金融知识进万家”宣传活动

为持续做好金融消费者教育和金融知识普及工作，切实满足人民群众日益增长的金融需求，构建和谐金融消费环境。根据监管部门及上级行工作安排，邮储银行洛阳市分行统一部署、紧抓重点，针对各类消费者群体特点，确定特色鲜明的宣教内容，通过喜闻乐见的形式，在9月14日开展了“金融知识普及月金融知识进万家”集中宣传活动。

为持续做好金融消费者教育和金融知识普及工作，切实满足人民群众日益增长的金融需求，构建和谐金融消费环境。根据监管部门及上级行工作安排，邮储银行洛阳市分行统一部署、紧抓重点，针对各类消费者群体特点，确定特色鲜明的宣教内容，通过喜闻乐见的形式，在9月14日开展了“金融知识普及月金融知识进万家”集中宣传活动。

邮储银行洛阳市分行在宣传活动期间，一是依托网点进行阵地宣传。辖内189个网点通过悬挂横幅、张贴海报、LED屏滚动播放“2020年金融知识普及月金融知识进万家争做理性投资者争做金融好网民”、“拒绝出租出售出借银行账户远离赌博洗钱违法犯罪”等宣传语进行宣传。

该行同时在支行内部，设置宣传台，摆放宣传折页和展板，指定专人负责营业厅内宣传、受理客户咨询等，普及常见的非法集资、电信诈骗、银行卡盗刷等典型案件，引导用户自觉远离非法金融活动，避免盲目投资和冲动交易，守住自己的“钱袋子”；二是依托广场进行集中宣传。为提升宣传效果，确保集中宣传活动取得实效，邮储银行洛阳市分行在邮政大厦广场、周王城广场进行了集中宣传，通过发放宣传折页、面对面讲解，将深入浅出、通俗易懂、贴近实际的金融知识通过集中宣传送到群众手中；三是依托外部渠道进行线上宣传。邮储银行洛阳市分行加大线上教育宣传力度和广度，充分利用大数据、新兴媒体等资源和途径，发挥微信、微博、网站、短视频平台、新闻媒体等线上渠道作用进行宣传；四是依托差异化进行分类宣传。邮储银行洛阳市分行分别针对产业聚集区、高新技术开发区、商务写字楼、拆迁区等非法集资高发易发区域以及城乡结合部、偏远农村等，加强对老年人、农村居民、进城务工人员等易受非法集资、金融诈骗等侵害的群体进行分类宣传，引导公众理性投资理财，强化社会公众“风险自担”意识和防范能力。

“金融知识普及月金融知识进万家”宣传活动还在持续，邮储银行洛阳市分行将继续以网点、媒体等相结合的形式，不断扩大活动宣传覆盖面，有效推进社会公众与金融机构的良性互动，切实提升广大消费者的金融素质和安全意识，积极构建和谐金融关系。