洛阳今天多云到阴天 气温18℃到30℃

洛阳今天多云到阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，西北风3级左右，气温18℃到30℃。

本周，我国将出现大范围降水过程，频繁降水加上冷空气影响，导致我国多数地方的气温都将比常年同期偏低，华北中南部、黄淮一带或将入秋。不过，此次降水与河南无缘，从中央气象台发布的全国降水量预报图看，河南处于此次降水的“真空地带”，周边省或是细雨蒙蒙，或是大雨滂沱，河南独享秋高气爽的好天气。

根据最新的气象资料分析，受低槽东移影响，预计今天洛阳全区多云到阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，西北风3级左右，气温18℃到30℃；明天洛阳全区多云转晴天，偏北风3级左右，气温16℃到30℃。

秋季天气变化快，往往会引发一些“气象病”，如温差变大导致的“气象过敏症”。与夏季相比，秋季的气温下降、湿度减小、气压升高，这会影响人体细胞的摄氧量。对一些敏感的人来说，抑郁、失眠、头痛等“气象过敏症”就是机体在适应天气变化时做出的反应。“气象病”还有天气剧变引发的牙病、气候干燥引发的口角炎、气压变化诱发的溃疡病等。预防“气象病”，我们需要注意饮食，多吃润燥食品；加强锻炼，增强身体免疫力；多开窗通风，改善室内空气质量。(记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖)