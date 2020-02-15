洛宁县景阳镇郭庄村：扶贫路上夫妻档 心系乡村比翼飞

近日，记者在洛宁县景阳镇郭庄村苗木扶贫基地看到，洛阳市城市管理局新派驻村第一书记聂世焕和洛阳天囿园林发展有限公司驻村队员麻晓波一起，帮助群众收获套种的黑花生、黑芝麻、糯玉米等作物。聂世焕是一个女同志，与麻晓波既是夫妻，又是扶贫工作的队友。

近日，记者在洛宁县景阳镇郭庄村苗木扶贫基地看到，洛阳市城市管理局新派驻村第一书记聂世焕和洛阳天囿园林发展有限公司驻村队员麻晓波一起，帮助群众收获套种的黑花生、黑芝麻、糯玉米等作物。聂世焕是一个女同志，与麻晓波既是夫妻，又是扶贫工作的队友。

郭庄村地处大山深处，是该县的深度贫困村，共有330户1350人，建档立卡的贫困户有94户。今年3月，他们进驻该村后，在前任第一书记刘玉金的传帮带下，携手建设村办竹签、竹炭扶贫加工厂，流转土地200多亩建设苗木扶贫基地，增加贫困群众收入，壮大村集体经济。

目前，他们已圆满完成8月国家脱贫攻坚入户普查验收工作。他们带领群众在奔小康的道路上比翼双飞，建设美丽乡村，助力乡村振兴。(记者 梅占国 通讯员 李峰 杨慧怡 摄)