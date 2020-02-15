车间“净”了 口罩“扔”了（践四力 写担当）

对于位于洛龙区的洛阳在线赛思科技公司来说，即使不是为了应对疫情，口罩也是企业历年采购的必需用品。因为昔日只要一刮西南风，员工在公司内就能闻到一股油漆味儿。然而，从今年起，无论风从哪里来，这股刺鼻的气味不见了。员工们互相开玩笑说，戴习惯的口罩终于要“下岗”了。

对于位于洛龙区的洛阳在线赛思科技公司来说，即使不是为了应对疫情，口罩也是企业历年采购的必需用品。因为昔日只要一刮西南风，员工在公司内就能闻到一股油漆味儿。然而，从今年起，无论风从哪里来，这股刺鼻的气味不见了。员工们互相开玩笑说，戴习惯的口罩终于要“下岗”了。

员工们还在纳闷刺鼻的气味为什么消失了，近日举行的一场观摩透露了答案。

日前，为有效推动企业实施“三大改造”，20多名工业企业负责人在洛龙区组织下，来到洛阳中集凌宇自动化静电喷粉车间参观。

与人们常规印象中机器轰鸣、人来人往的场景不同，此处偌大的车间内，地面整洁，窗明几净，一个个褐色大型罐体排列整齐，进入“浴房”后由数十个喷嘴从不同角度“翩翩起舞”喷涂。10多分钟后，“沐浴”完毕的罐体面貌一新，随后进入车体装配流水线。整个过程，操作工寥寥无几。

“这条改造后的自动化绿色涂装喷粉生产线，基本实现VOCs(挥发性有机物)‘零排放’，涂装生产周期也从原先的48小时减至4.5小时。”在随后的座谈会上，中集凌宇相关负责人向参观者详细介绍了这一投资8000万元的“天启工程”涂装线升级改造项目情况。

在改造之前因为环保不达标，接到的处罚通知、停产通知、群众投诉等，曾让中集凌宇“痛不欲生”。痛定思痛之下，企业果断斥资实施改造。结果这一改，不仅改出了新效能、改出了新效益、改出了新活力，更重要的是，还助力洛阳的环保攻坚战，改出了企业新担当和社会新效益。

各家企业负责人看到“智能化场景”、听到这些“数据之变”和改造故事，在思想上受到的震动不小，纷纷表示，绿色化、智能化改造不仅要从装备上改变，从形式上改变，更要从观念上改变，从思想上改变——

“今天，终于找到我们企业员工口罩‘下岗’的答案。”在线赛思科技负责人幽默地说，“我们之前还在观望，总觉得改造投入需要一大笔钱，现在看来，改造带来的不仅仅是金钱，还有企业的发展后劲。不改就是死路一条！”

汇工轴承负责人说：“这次回去后，我们也得加快智能环保改造的步伐。”

大华科技负责人说：“近年，我们企业投资了2000多万元实施绿色改造和智能改造，还不够，今后坚决加大改造力度。”

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从“要我改”到“我要改”，各家企业负责人纷纷表达了对“三大改造”的支持。根据规划，2020年洛龙区计划实施“三大改造”项目33个，全年计划总投资7.65亿元，截至7月底已完成投资4.94亿元，占年计划的64.5%。下一步，该区将继续坚持“店小二”理念，做到“心贴心”服务，继续通过“三大改造”改出产业发展新动能，持续推动副中心城市建设高质量发展。（记者 陈曦 通讯员 苟华云 薄莉）