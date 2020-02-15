洛阳积极推动快速通道、城市道路和综合交通枢纽、高速公路建设 取得显著成效

自央视官宣今年中秋晚会“落户”洛阳以来，会场所在地应天门就成了很多国内外游客的向往之地。不少外地游客纷纷表示，晚会结束后，一定要到洛阳看看，去应天门打卡。

自央视官宣今年中秋晚会“落户”洛阳以来，会场所在地应天门就成了很多国内外游客的向往之地。不少外地游客纷纷表示，晚会结束后，一定要到洛阳看看，去应天门打卡。

按照省委省政府支持洛阳发展的意见，洛阳要突出全国重要综合交通枢纽的功能。围绕这一要求，我市统筹推进公路、铁路、航空等重大基础设施建设，打通对外大通道和对内大循环，构建功能完善、衔接顺畅、运作高效、外联内畅的现代立体交通网络。

目前，我市正在聚力发力，推动快速通道、城市道路和综合交通枢纽、高速公路等方面建设“多点开花、齐头并进”，让条条大道通洛城。

九都路珠江路口(资料图片)

快速通道 构建交通圈增强城市向心力

13日，家住新安县县城的黄瑞吃过晚饭，开车载家人沿洛新快速通道直奔市区，不到1个小时，她已经和孩子在洛邑古城拍照游玩了。

近年，我市着力构建现代化高质量综合立体交通网络，其中，加快“六组团”与中心城区的快速交通连接是增强城市向心力的重要举措。

按照规划，从我市中心城区出发到偃师、伊川、宜阳、新安、孟津、吉利这“六组团”距离都不超过30公里，且有生态廊道进行对接，形成半小时交通圈。

目前，洛吉、洛新、洛宜等快速通道改造提升基本完成。洛伊快速通道正在进行西线规划，工程可行性研究报告招标已完成；洛偃快速通道重点对中州东路与310国道南匝道进行完善。洛阳交运集团最新统计资料显示，有赖于快速通道的建设，我市城际公交线路达50条，对各县域的覆盖率达100%。

隋唐园立交(资料图片)

城市道路 畅通内循环增强城市“便民力”

如今，一位外地游客想从高铁站去北郊机场，怎么走比较快？出租车司机会告诉他：“走王城大道快速路，一路畅通，很快的事儿。”

如何提升中心城区通行效率？城市快速路及交通枢纽建设是关键。

时间回到2017年，我市中心城区首条高架快速路——古城快速路一期投用，拉开了城市道路建设高速推进的帷幕。随后，南昌路快速化改造、李屯立交、五龙沟立交、营庄立交等项目陆续实施，王城大道快速路、古城快速路和邙岭大道、三川大道、南山大道、丝路大道等相继完工，中心城区“十字+外环”主干快速路网已初具规模。

正在建设的地铁1号线和2号线一期工程，则更令人期待。2017年6月，地铁1号线全线开工，2019年6月底“洞通”，当年12月底“轨通”，地铁2号线一期随之开始铺轨作业；2020年7月，地铁1号线实现“电通”，首列车辆成功下线……每一个节点，都让洛阳的城市交通建设往前迈出一大步。

如果说道路是城市的动脉，那综合交通枢纽就是城市跳动的脉搏。

我市目前正在加快推进洛阳龙门站、洛阳火车站、洛阳机场、谷水、白马寺、伊滨等六大城市综合交通枢纽建设，实现高铁、城际、地铁、公交等无缝衔接零换乘。

今年4月，洛阳龙门站综合交通枢纽北广场地面和地下停车场正式投用，显示综合交通枢纽在城市发展中扮演着越来越重要的角色。

按照部署，2020年，洛阳龙门站综合交通枢纽将全面建成投用，启动高铁动车所二期前期工作；2021年6月底前，洛阳火车站综合交通枢纽建成投用；到2023年，谷水、伊滨综合交通枢纽建成投用；到2025年，机场、白马寺综合交通枢纽建成投用，实现轨道交通运营组织一体化。

建设中的济源至洛阳高速公路黄河大桥(资料图片)

高速公路 延伸大通道增强城市吸引力

今天的洛阳，遍布通衢大道。

我市处在国家整体交通网络中处于东西交会、南北沟通的中枢地区，北接京津冀、东望长三角、南连两湖和珠三角，西通关中城市群、成渝城市群，是“一带一路”的重要节点，是西北地区对接华中、华东、华北，晋蒙对接中西南地区的咽喉区段，具备汇聚各方要素资源的有利条件。

连霍高速、盐洛高速、栾卢高速横贯东西，二广、济洛、洛栾等高速纵穿南北……可以说，打通以高速公路为主力的对外大通道，对于我市完善交通网、推动都市圈建设、增强城市吸引力来说意义重大。

目前，我市高速公路通车里程501公里，在建和谋划的高速公路共13条601公里。此外，我市两次扩大高速公路免费通行路段，里程约为147公里，范围扩大至济源。

当前，新伊高速、济洛高速洛阳段、尧栾西高速洛阳段、栾卢高速洛阳段、渑淅川高速渑池至洛宁段、二广高速洛阳城区段改扩建工程等项目建设正酣；新安至邵原(属济源市)、伊川至偃师等7条谋划高速已被列入省交通运输厅高速公路网规划调整方案。未来，它们将与宁洛高速、连霍高速等一起，帮助洛阳织密高速公路网，为副中心城市建设和洛阳都市圈建设贡献力量。

市交通运输局相关负责人表示，眼下，我市正在创建交通强国省级试点城市，内外交通循环越发畅通。未来，我市仍要牢牢把握交通“先行官”定位，确立新起点，服务新需求，实现交通运输事业高质量发展，推动洛阳向全国重要综合交通枢纽迈进，为加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎提供更有力的保障。(记者 赵硕)