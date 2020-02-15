洛阳市新增25家市级中试基地

昨日，记者从市科技局获悉，2020年度洛阳市中试基地备案工作结束，我市25家中试基地获得市级中试基地备案。 昨日，记者从市科技局获悉，2020年度洛阳市中试基地备案工作结束，我市25家中试基地获得市级中试基地备案。 中试基地是指以科研机构为依托，为行业的科研成果进行二次开发实验，为企业规模生产提供成熟、适用、成套技术而开展中间试验的一种新型的科研开发实体，是推动企业跨越从产品试制到规模生产的重要平台。本次备案的中试基地主要分布在先进装备制造、新材料、生物医药等产业领域。 我市对市级中试基地实行绩效评价管理制度，评价分为优秀、合格、不合格三个等级。对评价优秀的中试基地，市科技局将根据实际情况给予资金奖补，并择优推荐申报省级、市级创新平台。对连续两年评价不合格者，撤销其中试基地资格，不再享受相关政策。(记者 戚帅华)