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洛阳出台方案推进杜康发展 使杜康控股省内白酒市场份额提至15%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-15 08:20

　　昨日，记者从市工信局获悉，为进一步促进豫酒振兴，持续推进洛阳杜康控股有限公司转型发展，我市近日出台《洛阳市推进杜康转型发展实施方案(2020—2022年)》(简称《方案》)，将围绕“品质提升、品牌塑造、营销创新”三大核心工作，建设中国酒祖文化基地和全省重要白酒生产基地，着力将杜康打造成在全省乃至全国具有重要影响力的知名品牌。

　　《方案》提出，我市将充分发挥酒祖杜康的省内本土市场和人力资源优势，推动产业、产品和品牌升级，力争到2022年，充分发挥现有产能(原酒1.5万吨、成装2000万箱)优势，以郑州和洛阳为根据地，打造5个市级样板和40个县级样板，实现郑州、洛阳区域市场全覆盖；重点打造代表杜康特有风格和最高品质的酒祖杜康小封坛单品，实现单品年销售收入3亿元目标，带动杜康控股在省内白酒市场份额提高至15%，使杜康控股成为年销售收入突破15亿元、力争达到20亿元的优质白酒品牌企业。

　　在产品升级方面，推动核心产品增长，全力打造以酒祖杜康小封坛为形象标杆的酒祖系列产品，做大做强酒祖杜康品牌。

　　在品牌塑造方面，深入挖掘杜康文化，鼓励开展酒文化特色研学游活动，支持杜康酒传统酿造技艺申报国家级河洛文化生态保护实验区重点项目和国家级非物质文化遗产；加大宣传力度，实现线上线下联动推广。

　　在市场开拓方面，以洛阳、郑州为核心打造根据地市场，创新营销模式，确保到2022年省内市场年销售收入超过8.5亿元，省外市场年销售收入超过3.5亿元，电商渠道年销售收入超过3亿元。

　　在品质提升方面，深化合作交流，力争3年内挖掘、固化杜康特有酒体基因，提高杜康识别度；建立健全杜康质量标准管控体系，强化关键管控点识别，为提升杜康品质奠定基础；实施扩能技改，确保优质原酒储存总量由4000吨增加并稳定到6000吨以上、储存年限超过5年；打造优质酿酒高粱和小麦种植基地，叫响“生态原产地保护产品”“国家地理标志产品”品牌，积极申报国家级、省级农业产业化龙头企业。

　　在人才储备方面，强化酿酒技术人才和营销人才梯队引育，力争到2022年，杜康控股培育、引进国家级评酒员及酿酒大师4名；优化杜康商学院运营机制，提升营销团队职业素养和工作技能。(记者 陈曦 通讯员 司马婷)
[ 责任编辑：崔利利]
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