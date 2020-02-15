第三届中原国际文化旅游产业博览会昨日圆满落幕

14日，第三届中原国际文化旅游产业博览会在洛阳会展中心圆满落幕。短短3天时间，博览会共接待游客7.8万人次，现场交易总额达7160万元，以国内外丰富的展品及展演、展示、直播等多样化的方式，为海内外宾朋奉上了异彩纷呈的文旅盛宴。

14日，第三届中原国际文化旅游产业博览会在洛阳会展中心圆满落幕。短短3天时间，博览会共接待游客7.8万人次，现场交易总额达7160万元，以国内外丰富的展品及展演、展示、直播等多样化的方式，为海内外宾朋奉上了异彩纷呈的文旅盛宴。

立足洛阳，放眼世界。这场国际化、市场化、专业化、产业化的博览会，助力我市搭建全省乃至全国文化旅游产业展览展示、交流、交易的综合平台，吸引国内外文旅企业参展、交流、合作，奏响了文旅融合、文明互鉴、文化交融的协奏曲。

气势磅礴的大河文明展区

文旅盛宴，共聚四海宾朋

“咱家门口的博览会真不错，汇聚了国际、国内这么丰富的文化旅游展品，值得一逛！”14日是展会的最后一天，前来观展的市民王骁为这场“国际范儿”的博览会点赞。

记者在现场看到，无论是在泰国、德国等国际文化旅游展区，还是在宁夏、山东等沿黄省(区)文旅展区，抑或是在非遗展区，参观、咨询、采购的游客总是络绎不绝。

12日至14日，以“文旅中原融通世界”为主题的第三届中原国际文化旅游产业博览会在我市隆重举行，吸引德国、泰国、俄罗斯等30个国家和地区的152家文旅企业和国内的366家文化旅游企业参展。各具特色的产品、世界各地的文化在此碰撞、交融。

“本届博览会突出国际化和区域一体化，致力于搭建更为广阔的平台。”本届博览会相关负责人介绍，与前两届博览会相比，本届博览会增加了“国际”二字，在国际文化旅游展区，“一带一路”沿线国家和地区展示了传统工艺美术、创意设计作品、文化旅游特色产品等30余类2000余种商品，强化洛阳历史文化的现代表达和河洛文化的国际表达。

同时，本届博览会邀请青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东沿黄九省(区)展示黄河文化、特色文旅产品和景区线路，并召开沿黄九省(区)城市文旅产业融合发展座谈会，推动构建开放包容、合作共赢的区域联动发展模式，一体推进沿黄文化旅游深度融合，共同讲好“黄河故事”。

洛阳展区人气旺

洛阳元素，增色展会舞台

白玉杯酒器、运河帆奖图等设计精巧的文创产品，洛宁竹编、新安县紫砂壶等特色文旅产品，洛阳海神乐、河洛大鼓等非遗项目演出……作为博览会的东道主，我市充分展现了厚重的历史文化，立体呈现了文旅产业深度融合的成果，擦亮了洛阳文旅融合的金字招牌。

“本次我们展出了自主研发的八大系列文创产品，其中‘运河丝路文化’系列、‘黄河文化’系列、‘河洛文化’系列等展品都是首次公开亮相，备受游客青睐。”洛阳礼物展区相关负责人介绍，本次博览会洛阳礼物展区分为“洛阳礼物文创”“河洛源耕”“河洛尚品·中原造物”三大类别，将洛阳的文创产品、特色农副产品、知名旅游商品通过博览会平台进行推介，扩大“洛阳礼物”的品牌知名度。

在“晒文旅家底游河洛大地”展区，各县(市)区相关负责人纷纷上阵，推介特色文旅产品，为市民和游客解读新时代洛阳“古今辉映、诗和远方”的独特魅力。

本届博览会，游客不仅可以在现场畅快“剁手”，也可以通过线上直播“秒杀”抢购。在“惠聚中原·乐享生活”直播带货活动中，洛阳本地知名电台主持人、文旅推荐官等走进直播间，推介洛阳文化旅游资源和明星产品，打造出一个又一个“洛阳爆款”。

擦亮文化名片、叫响文化品牌，激发旅游热情、留住古都记忆……这场文旅博览盛会，已成为展示我市厚重文化底蕴和古今辉映风采的一个窗口。

外国客商开心“淘金”

泰国舞蹈充满异域风情

成果颇丰，擦亮金字招牌

“我们主打的饼干和燕麦等展品已经销售一空，可见博览会强大的‘吸粉’效应。”14日中午，马来西亚展区的参展商唐静文忙着招呼游客扫二维码，在线下单。作为今年参加的首个博览会，这次的销售成绩让她非常惊喜。“期待与这个国际化、专业化展销平台再次相约。”她说。

“出彩中原”展区驻马店馆布老虎非遗项目负责人王彩红是第三次参展，本届博览会让她感触颇深：“这场博览会的举办很有意义，不仅展示了咱河南诸多非遗项目，让传统文化更接地气，更重要的是展现了当今河南的形象，让河南文旅特色深入人心。”

“家门口的展会越来越贴心了。”市民徐莉在接受采访时说，本届博览会的开放时间延长至晚上9点，更方便白天上班的市民观展。

“展品非常丰富，演出从早到晚，确实不虚此行！”“没看够，没玩够，没白来！”……不少游客观展后发出了由衷感叹。大家纷纷表示，博览会不仅展示了洛阳推进文化旅游深度融合的显著成果，也燃起了大家对未来美好生活的期望。

通过这场盛会，古都遇上了“国际范儿”，沿黄九省(区)同频发声讲好“黄河故事”，进一步扩大了“洛阳朋友圈儿”，创新赋能“古都新生活”……短短三天，本届博览会将被抑制、被冻结的消费需求释放出来。

统计数据显示，本届博览会共接待游客7.8万人次，同比增长47%；现场交易金额达7160万元，同比增长15.5%。全网线上观展人数超1400万人次，通过直播带货下单金额达280万元，线上线下共签约意向合同金额37.6亿元。

盛会虽落幕，发展正当时。洛阳文化旅游正在打开新的“想象空间”，邀请四海宾朋共享“诗和远方”！(记者 李冰 通讯员 张国杰 葛志培/文 记者 张光辉/图)