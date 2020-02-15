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洛阳已有20家洁净型煤加工中心退出市场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-14 20:27

　　洛报融媒记者今天从洛阳市市场监管局获悉，洛阳市今年新划入“禁煤区”的14家洁净型煤加工中心已于日前全部退出市场。至此，洛阳市退出市场的洁净型煤加工中心已达20家。

　　去年，洛阳市将涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、吉利区、高新区、伊滨区行政区域划定为“禁煤区”。今年，在城市区全域禁煤的基础上，洛阳市又将组团县(市)全域、生态县县城和乡(镇)政府所在地以及农村平原地区划定为“禁煤区”。

　　洛阳市市场监管局有关负责人介绍，在新划定的“禁煤区”内，共排查出洁净型煤加工中心14家，按照洛阳市大气污染防治相关要求，这些洁净型煤加工中心须退出市场。

　　据介绍，燃煤散烧时，除产生大量颗粒物外,还会形成二氧化硫、氮氧化物等有害气体，这些气态污染物与大气发生一系列化学反应，会二次生成PM2.5，对环境空气质量危害很大。同样一吨煤，散煤燃烧与燃煤电厂脱硫脱硝之后，两种状态下的污染物排放量有着天壤之别，前者污染物排放量是后者的5至10倍。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 彭丽玫）
[ 责任编辑：马佳佳]
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